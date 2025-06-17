Женщина вернулась из Таиланда с червем, поселившимся в ее ноге

Заграничный отдых обернулся для туристки из России неприятными последствиями – она вернулась домой из Таиланда с нежеланным "попутчиком", сообщает Zakon.kz.

Женщина обратилась за помощью во Владивостокскую поликлинику №1 с жалобами на странные подкожные шевеления и перемещения в области левой стопы. Во время обследования врач заподозрила у пациентки анкилостомоз – паразитарную инфекцию, вызываемую круглыми червями, которые обитают в теплой влажной почве и способны проникать в организм через поврежденную кожу. Симптомы заболевания могут включать отеки, покраснение, зуд, образование "ходов" под кожей, боль в верхней части живота, диарею и потерю веса.

По словам терапевта Анны Москвичевой, при надавливании на поверхность нахождения червя особь быстро мигрировала в другое место. Вместо того, чтобы вскрывать пораженный участок стопы, было принято решение назначить пациентке противогельминтный препарат широкого спектра для подавления активности червя.

"В моей практике это первый случай столкновения с тропической инфекцией, но благодаря грамотной терапии мы смогли быстро и эффективно справиться с ней", – рассказала ИА PrimaMedia специалист.

В медучреждении отметили, что уже на третий день приема препарата пациентка перестала испытывать дискомфорт от движения червя под кожей. После повторного осмотра выяснилось, что на четвертые сутки тело гельминта фрагментировалось под кожей, а к седьмым суткам полностью разрушилось.

Это не первый такой случай. Ранее житель Читы вернулся из Таиланда с мигрирующей под кожей личинкой.