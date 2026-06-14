Акула размером с автомобиль растерзала женщину на популярном туристическом пляже

На одном из популярных пляжей в Сиднее (Австралия) Сoogee Beach большая акула совершила атаку на отдыхающих, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, 35-летняя женщина, которая плавала в нескольких десятках метрах от берега, получила травмы рук и ног. Акула напала на нее, когда пострадавшая находилась в огороженной безопасной зоне для купания.

Со слов очевидцев, размер акулы был сопоставим с небольшой автомобиль – 3-4 м в длину. Спасатель, заметивший произошедшее, вытащил женщину на берег. Позднее ее доставили в больницу в критическом состоянии.

После атаки пляжи Куджи, Кловелли, Бронте и других мест отдыха на востоке Сиднея закрыли. Дрон заснял акулу, которая продолжала плавать в мелкой воде недалеко от берега уже после нападения.

За 2026 год в Австралии акулы совершили шесть нападений на людей, четыре из них – со смертельным исходом.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали нашествие белых акул-людоедов и мако.