В США среди пластиковых пакетов нашли живого котенка

На днях американка спасла новорожденного котенка, затерявшегося среди пластиковых пакетов, сообщает Zakon.kz.

Взяв малыша на руки, она внимательно осмотрела поддон, где он скрывался. Его сородичей там не было. Позже девушка обратилась за помощью к местным ветеринарам. Они определили, что котенку было не больше пяти дней от роду.

На следующий день неподалеку нашли кошку с котятами. Как оказалось, она не имеет отношения к спасенному зверю, а ее детеныши несколько старше.

Сейчас кот чувствует себя хорошо, с жадностью ест и набирается сил. Спасительница намерена забрать его домой, когда он прекратит быть зависимым от материнского молока.

Также путешественник из США выпускает книгу об уличных котах со всего мира.