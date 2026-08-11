К казахстанцам обратились из-за пластиковых пакетов

В Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана раскрыли интересный экофакт. Гражданам рассказали, сколько пластиковых пакетов может заменить одна многоразовая сумка, сообщает Zakon.kz.

Ежегодно, как отметили в ведомстве, в мире используется до 5 трлн одноразовых пластиковых пакетов, многие из которых "используются всего несколько минут, но после этого становятся отходами".

"Альтернатива кажется простой – многоразовая сумка. Но здесь есть важный нюанс: ее экологичность напрямую зависит от того, как долго мы ею пользуемся", – говорится в информации, опубликованной в Telegram-канале МЭПР РК сегодня, 11 августа 2026 года.

По данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), хлопковую сумку необходимо использовать примерно 50-150 раз, чтобы ее воздействие на климат стало ниже, чем у одноразового пластикового пакета.

"Главное – не просто выбрать многоразовую вещь, а действительно сделать ее многоразовой. Начинаем с простого. С одной сумки. С одной привычки. С одного выбора в пользу природы", – обратились к казахстанцам с призывом в Минэкологии.

30 июля 2026 года казахстанцам напомнили, что строительный мусор категорически нельзя выбрасывать в обычные контейнеры для бытовых отходов. В Минэкологии пояснили, что кирпич, бетон, штукатурка, кафель, гипсокартон, оконные рамы, двери и другие отходы, образующиеся во время ремонта, относятся к строительным и требуют отдельного порядка утилизации.