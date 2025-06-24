Бразильская туристка таинственно погибла у популярного вулкана в Индонезии
По информации CBS, попытки эвакуировать 26-летнюю Джулиану Маринс, пропавшую без вести 21 июня на горе Ринджани на острове Ломбок, были затруднены из-за сложных погодных условий и рельефа местности.
Власти смогли обнаружить ее неподвижное тело с помощью беспилотника. Глава Индонезийского национального поисково-спасательного агентства Мохаммад Сьяфии рассказал о том, как это было.
"Одному из спасателей удалось добраться до пострадавшей на глубине 600 метров, при проверке признаков жизни не обнаружено", – сообщил он журналистам.
Последние посты погибшей Маринс в Instagram показывают, что она путешествовала с рюкзаком по Таиланду и Вьетнаму, прежде чем добраться до Индонезии.
Остров Ломбок – туристическое направление, известное своими идиллическими пляжами и пышной зеленью. Многие пытаются подняться на Ринджани, второй по высоте вулкан Индонезии, ради его панорамных видов.
Ранее сообщалось, что извержение вулкана в Индонезии выбросило облако пепла на высоту 11 км.