#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
469.52
553.75
6.15
Мир

Дети погибли во время массовой стрельбы в США

дети погибли во время стрельбы в США, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 22:54
В Шривпорте (штат Луизиана, США) в результате массовой стрельбы погибли восемь детей в возрасте от одного года до 14 лет, еще несколько человек получили ранения, сообщили в полиции, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел утром в воскресенье после вызова о бытовом конфликте. По данным правоохранителей, стрельба велась сразу в нескольких местах – в жилых домах на улице Вест 79-я и на близлежащей улице Харрисон. Всего пострадали 10 человек, информация о выживших не раскрывается.

После нападения подозреваемый угнал автомобиль и попытался скрыться. В ходе полицейской погони он был убит. В полиции заявили, что именно он мог быть единственным стрелявшим.

Отмечается, что некоторые из детей могли быть его родственниками. Мотивы преступления пока не установлены.

Местные власти назвали произошедшее одной из самых трагических страниц в истории города. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в Турции во время стрельбы в школе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: