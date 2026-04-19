Дети погибли во время массовой стрельбы в США

В Шривпорте (штат Луизиана, США) в результате массовой стрельбы погибли восемь детей в возрасте от одного года до 14 лет, еще несколько человек получили ранения, сообщили в полиции, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел утром в воскресенье после вызова о бытовом конфликте. По данным правоохранителей, стрельба велась сразу в нескольких местах – в жилых домах на улице Вест 79-я и на близлежащей улице Харрисон. Всего пострадали 10 человек, информация о выживших не раскрывается.

После нападения подозреваемый угнал автомобиль и попытался скрыться. В ходе полицейской погони он был убит. В полиции заявили, что именно он мог быть единственным стрелявшим.

Отмечается, что некоторые из детей могли быть его родственниками. Мотивы преступления пока не установлены.

Местные власти назвали произошедшее одной из самых трагических страниц в истории города. Расследование продолжается.

