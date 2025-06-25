Убили и положили в морозилку: мать подозревают в убийстве дочери в Германии

В Германии 35-летняя мать жестоко расправилась с новорожденной дочерью и оставила ее тело в морозилке, сообщает Zakon.kz.

По данным Bild, трагедия случилась в городе Херинген (земля Гессен) в промежутке между январем 2022 года и апрелем 2024 года. В полиции заявили, что сразу после рождения ребенка ударили по голове тупым предметом, после удара у него случилось кровоизлияние в мозг.

Известно, что мать младенца и ее 40-летнего партнера арестовали. Но мужчину отпустили на следующий день после заключения под стражу, так как следствию не удалось доказать, что он знал о беременности женщины и присутствовал на родах. Правоохранители предполагают, что с ребенком по неизвестной причине расправилась именно мать. Женщина ударила дочь по голове, упаковала ее в сумку для продуктов и спрятала в морозильной камере.

Также сообщается, что у подозреваемой уже есть дочери в возрасте 10 и 14 лет.

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