Киллер жестоко убил мужчину на глазах у его дочерей

В Перу киллер жестоко застрелил 48-летнего водителя мототакси на глазах у его собственных дочерей. Кровавое расправа произошла из-за угроз и вымогательства денег со стороны местных бандитов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Infobae, трагедия произошла в районе Сан-Хуан-де-Луриганчо. Погибший Леонсио Париона Варгас подъехал на своем мототакси, чтобы высадить одну из дочерей, когда к нему приблизился неизвестный.

Нападавший открыл огонь на поражение и скрылся пешком. На месте расстрела полиция обнаружила восемь гильз.

"Очевидцы и соседи попытались спасти водителя и доставят его в ближайшую больницу. Однако от полученных множественных ранений мужчина скончался. У погибшего остались жена и дети, а его коллеги из транспортной ассоциации теперь боятся выходить на работу и давать показания, опасаясь мести бандитов", – говорится в публикации.

Местные жители рассказывают, что преступные группировки обложили данью не только водителей, но и всех мелких торговцев района. При этом злоумышленники под угрозой расправы запрещают людям устанавливать камер видеонаблюдения на домах и улицах.

Сейчас расследованием громкого убийства и вымогательств занимается Департамент уголовных расследований Перу. Жители района и семья погибшего требуют от властей срочно вмешаться и защитить их от разгула криминала.

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