#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
521.57
601.01
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
521.57
601.01
6.65
Мир

Нетаньяху похвалил и поблагодарил Трампа

Нетаньяху выразил мнение, что удар США по Ирану &quot;изменит историю&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 07:04 Фото: whitehouse
22 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Трампу со словами благодарности, сообщает Zakon.kz.

Обращение израильского премьера последовало сразу после атаки ВВС США на ядерные объекты Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан.

В своем выступлении Нетаньяху выразил мнение, что удар США по Ирану "изменит историю", и поблагодарил Трампа за это решение.

"Президент Трамп и я часто говорим: "Мир через силу". Сначала приходит сила, потом приходит мир. И сегодня вечером Дональд Трамп и Соединенные Штаты действовали очень решительно", – отметил Нетаньяху.

Тем временем Куба решительно осуждает бомбардировку со стороны США ядерных объектов Ирана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Документы великого математика нашли на чердаке в Лондоне: их продали за 327 млн тенге
Мир
12:15, Сегодня
Документы великого математика нашли на чердаке в Лондоне: их продали за 327 млн тенге
В МАГАТЭ не видят роста уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране
Мир
10:43, Сегодня
В МАГАТЭ не видят роста уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране
В NASA зафиксировали мощный выброс тепла у ядерного объекта Ирана
Мир
09:37, Сегодня
В NASA зафиксировали мощный выброс тепла у ядерного объекта Ирана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: