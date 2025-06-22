Нетаньяху похвалил и поблагодарил Трампа
Фото: whitehouse
22 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Трампу со словами благодарности, сообщает Zakon.kz.
Обращение израильского премьера последовало сразу после атаки ВВС США на ядерные объекты Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан.
В своем выступлении Нетаньяху выразил мнение, что удар США по Ирану "изменит историю", и поблагодарил Трампа за это решение.
"Президент Трамп и я часто говорим: "Мир через силу". Сначала приходит сила, потом приходит мир. И сегодня вечером Дональд Трамп и Соединенные Штаты действовали очень решительно", – отметил Нетаньяху.
President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 22, 2025
First comes strength, then comes peace.
And tonight, @realDonaldTrump and the United States acted with a lot of strength. pic.twitter.com/7lTWCZkgw7
Тем временем Куба решительно осуждает бомбардировку со стороны США ядерных объектов Ирана.
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