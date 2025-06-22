Нетаньяху похвалил и поблагодарил Трампа

22 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Трампу со словами благодарности, сообщает Zakon.kz.

Обращение израильского премьера последовало сразу после атаки ВВС США на ядерные объекты Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан.

В своем выступлении Нетаньяху выразил мнение, что удар США по Ирану "изменит историю", и поблагодарил Трампа за это решение.

"Президент Трамп и я часто говорим: "Мир через силу". Сначала приходит сила, потом приходит мир. И сегодня вечером Дональд Трамп и Соединенные Штаты действовали очень решительно", – отметил Нетаньяху.

President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’



First comes strength, then comes peace.



And tonight, @realDonaldTrump and the United States acted with a lot of strength. pic.twitter.com/7lTWCZkgw7 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 22, 2025

Тем временем Куба решительно осуждает бомбардировку со стороны США ядерных объектов Ирана.