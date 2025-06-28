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Мир

Сенат отклонил резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа по ударам в Иране

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 10:56 Фото: flickr/Gage Skidmore
Сенат Конгресса США в пятницу, 27 июня 2025 года, отклонил резолюцию, которая воспрепятствовала бы проведению президентом Дональдом Трампом военных действий в Иране без разрешения американских законодателей, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The New York Times, 53 сенатора выступили против, 47 – за.

"Резолюция, предложенная сенатором-демократом Тимом Кейном, опиралась на закон о военных полномочиях 1973 года. Он направлен на ограничение полномочий президента касательно вступления страны в вооруженный конфликт без согласия конгресса", – уточняет издание.

Таким образом, Белому дому потребовалось бы уведомлять законодателей и получать одобрение Палаты представителей и Сената, прежде чем вооруженные силы США смогли бы предпринять дальнейшие военные действия, в частности, против Ирана.

24 июня 2025 года палата представителей США отклонила попытку запустить процедуру импичмента президента Дональда Трампа из-за нанесения ударов по Ирану без согласования с конгрессом.

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Андрей Дюсупов
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