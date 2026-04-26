#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Маленькая девочка провалилась в 24-метровый колодец в Шымкенте

люди, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2026 13:52 Фото: МЧС РК
Девочку, упавшую в 24-метровый колодец, спасли в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, инцидент произошел в Каратауском районе по улице Кудайбергенова на территории частного жилого дома. Оставшись без присмотра взрослых, в колодец упала девочка 2024 года рождения.

Незамедлительно на место происшествия были направлены спасатели МЧС. По прибытии установлено, что глубина колодца составляет около 24 метров. Спасатели с использованием альпинистского снаряжения спустились в колодец и аккуратно извлекли ребенка на поверхность.

Девочка была передана бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра!

Ранее вблизи жилого дома в Шымкенте пожилая женщина провалилась в септик.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: