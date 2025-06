Шокирующие кадры наводнения в Китае

Во вторник, 24 июня 2025 года, в уездах Жунцзян и Цунцзян в провинции Гуйчжоу Китая обильные дожди и сильный приток воды с верховьев рек вызвали сильнейшие наводнения. С мест стихийного бедствия пришлось эвакуировали более 80 000 человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным в агентстве Синьхуа, в уезде Жунцзян временно эвакуировали 48 900 жителей, а в уезде Цунцзян – 32 000:

"В обоих уездах реагирование на чрезвычайную ситуацию по контролю паводков было повышено до 1-го уровня – самого высокого".

Материал по теме Сильнейшее наводнение: часть Китая ушла под воду

В социальных сетях активно распространяют видео и снимки разрушенных торговых центров, унесенных автомобилей и рухнувших мостов.

Catastrophic flooding has hit Guizhou China.



Bridges collapsed, malls were wrecked, and cars were swept away pic.twitter.com/8JJA52zmr2 — Chay Bowes (@BowesChay) June 24, 2025

Largest flood on record!



The Duliu River in Rongjiang, Guizhou in China just saw its most extreme flood ever, with water surging at 11,400 cubic meters per second and rising a staggering 11 meters above normal levels!pic.twitter.com/ORdRQMfQ9s — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2025

🚨 China’s Flood Crisis



Red alerts in Anhui, Henan, Hubei, Hunan, Guizhou & Guangxi



Rivers like Lishui & Suijiang surged 2–5m above danger levels



30,000 evacuated, 5 dead in #Guangdong



Xi’s "modern China" collapses every #Monsoon #China #Flood #XiJinping トウホク Rizwan pic.twitter.com/v2HrefOof7 — Your Views Your News (@urviewsurnews) June 20, 2025

Vulnerable communities were told to seek refuge on higher ground as multiple rivers burst their banks after days of rain in China's flood-hit province of Guizhou, the southwestern end of a seasonal rain belt that stretches all the way to Japan https://t.co/Vc2SI12qlP pic.twitter.com/2iTGOVwsIZ — Reuters (@Reuters) June 24, 2025

Rongjiang County in Guizhou has been hit by heavy rainfall, and the flood control emergency response has been raised to the highest level. Rescue operations are underway. pic.twitter.com/toQpteEoYC — China Perspective (@China_Fact) June 24, 2025

Hunan’s Xiangxi region in China has experienced its worst flood in 60 years, with four people confirmed dead so far. pic.twitter.com/esWyxzV15X — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 23, 2025

Ранее некоммерческая организация Climate Central опубликовала материал ученых, которые предупреждают, что многие прибрежные территории в США, в том числе Флорида и Нью-Йорк, могут уйти под воду к 2050 году.