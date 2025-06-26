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Мир

"Отправилась в круиз": похитительницу драгоценностей из Великобритании выдало селфи

Отношения, пара, объятия, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 04:59 Фото: pexels
Суд Великобритании приговорил женщину к 28 месяцам тюремного заключения за кражу ювелирных изделий. Ее преступление выдало селфи, на которых она была "усыпана бриллиантами" во время круиза, сообщает Zakon.kz.

По данным CBS, 39-летняя Люси Робертс была признана виновной в краже ювелирных изделий и наличных на сумму более 124 тыс. фунтов стерлингов (88 млн 361 тыс. 482 тенге) из роскошного магазина, которым она ранее управляла. В "улов" осужденной вошли бриллианты, золотые и серебряные изделия.

Фото: полиция Хамберсайда

Она вынесла их из магазина под предлогом "сортировки товаров".

"Беззаботная, усыпанная бриллиантами, думая, что она всех обманула, Робертс высокомерно позировала в социальных сетях и отправляла фотографии, хвастаясь своим бывшим коллегам о том, как она прекрасно провела время в отпуске, не думая, что они поймут, чем она занималась", – заявила в своем заявлении сержант Криста Уилкинсон, детектив полиции Хамберсайда.

Полицейское расследование показало, что Робертс подделывала инвентаризацию и делала мошеннические возвраты в магазин, что побудило провести обыск в ее доме, где были найдены некоторые украденные драгоценности. Так было обнаружено более 260 предметов, "разбросанных в коробках под кроватью и в шкафах".

Офицеры арестовали Робертс в аэропорту Хитроу в Лондоне, когда она вернулась с круиза. По данным полиции, на ней были украденные драгоценности, и еще больше было найдено в ее чемодане.

Ранее британская супружеская пара угнала свой автомобиль у воров из-за "бездействия полиции".

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Аксинья Титова
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