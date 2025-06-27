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Мир

На американском пляже спасательницу пронзило слетевшим от ветра зонтом

Девушка-спасатель, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 07:42 Фото: pixabay
На пляже в США спасательницу пронзило слетевшим от ветра зонтиком. Женщина пыталась удержать пляжный зонт, чтобы он не упал, когда его оторвало от конструкции, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, в результате кол зонта прошел через переднюю часть левого плеча и вышел из задней части руки.

Фото: Alex

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили женщину лежащей на земле рядом с вышкой. Ее коллеги уже оказывали раненой первую помощь, стабилизировав состояние пострадавшей перед госпитализацией.

Сама женщина все время оставалась в сознании и реагировала на происходящее. Так ее доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что первоклассницу вытащили из канализации спустя 7 часов после наводнения в Китае. 

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Аксинья Титова
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