#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
471.98
543.39
5.82
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
471.98
543.39
5.82
Мир

Ученые доказали бесполезность зонтов на солнце

зонт, море, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 12:46 Фото: pexels
Прятаться от жары под пляжным зонтом или навесом не так эффективно, как кажется. Ученые выяснили, что температура в тени оказывается ниже всего примерно на 1°C, сообщает Zakon.kz.

Идея исследования появилась во время отдыха самих служителей науки.

"Было невыносимо жарко. Один из коллег навел тепловизор на зонт, и мы с удивлением увидели, что его поверхность нагрелась до 70°C", – рассказал руководитель исследования Георг Вольфарт.

Результаты исследования, как отмечает издание "Наука", представили экологи Инсбрукского университета на Генеральной ассамблее Европейского союза геонаук.

Оказалось, что ткань зонта действительно защищает от прямых солнечных лучей, однако сама сильно нагревается и начинает излучать тепло обратно. Дополнительный жар исходит и от раскаленного песка, который продолжает отдавать тепло даже в тени.

Чтобы выяснить, насколько комфортнее становится человеку под зонтом, исследователи создали математическую модель. Она учитывала солнечное излучение, инфракрасное тепло от зонта и песка, а также влажность, ветер и температуру воздуха.

В итоге расчеты показали, что в среднем разница между солнцем и тенью составляет всего около 1°C. Более того, утром и вечером, когда солнце находится низко над горизонтом, под зонтом может оказаться даже теплее, чем на открытом месте.

Теперь ученые планируют провести полевые эксперименты, чтобы проверить полученные результаты в реальных условиях.

Ранее мы рассказывали, что международная группа ученых впервые исследовала ледник на горе Арарат в Турции на высоте более 5 тыс. метров. Экспедиция прошла в июле, ее целью было выяснить, может ли лед сохранить уникальные сведения о климате и истории региона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Девушка-спасатель
07:42, 27 июня 2025
На американском пляже спасательницу пронзило слетевшим от ветра зонтом
Солнце
15:01, 04 апреля 2026
Загадочная комета начала разрушаться за несколько часов до максимального сближения с Солнцем – ученые
Свечение, человек, свет
05:56, 18 мая 2025
Ученые доказали, что все живые существа светятся
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Филип Хргович
12:43, Сегодня
Победитель боя между Итаумой и "хорватским казахом" Хрговичем должен подраться с Санчесом
Матч КПЛ &quot;Тобыл&quot; – &quot;Кайсар&quot; не состоится в установленный срок из-за еврокубков
12:24, Сегодня
Матч КПЛ "Тобыл" – "Кайсар" не состоится в установленный срок из-за еврокубков
Максим Самородов может продолжить карьеру в MLS
12:09, Сегодня
Максим Самородов может продолжить карьеру в MLS
Санширо Мурао
11:52, Сегодня
Звёзды мирового дзюдо прибыли на первые международные сборы в Казахстане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: