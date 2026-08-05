Ученые доказали бесполезность зонтов на солнце

Прятаться от жары под пляжным зонтом или навесом не так эффективно, как кажется. Ученые выяснили, что температура в тени оказывается ниже всего примерно на 1°C, сообщает Zakon.kz.

Идея исследования появилась во время отдыха самих служителей науки.

"Было невыносимо жарко. Один из коллег навел тепловизор на зонт, и мы с удивлением увидели, что его поверхность нагрелась до 70°C", – рассказал руководитель исследования Георг Вольфарт.

Результаты исследования, как отмечает издание "Наука", представили экологи Инсбрукского университета на Генеральной ассамблее Европейского союза геонаук.

Оказалось, что ткань зонта действительно защищает от прямых солнечных лучей, однако сама сильно нагревается и начинает излучать тепло обратно. Дополнительный жар исходит и от раскаленного песка, который продолжает отдавать тепло даже в тени.

Чтобы выяснить, насколько комфортнее становится человеку под зонтом, исследователи создали математическую модель. Она учитывала солнечное излучение, инфракрасное тепло от зонта и песка, а также влажность, ветер и температуру воздуха.

В итоге расчеты показали, что в среднем разница между солнцем и тенью составляет всего около 1°C. Более того, утром и вечером, когда солнце находится низко над горизонтом, под зонтом может оказаться даже теплее, чем на открытом месте.

Теперь ученые планируют провести полевые эксперименты, чтобы проверить полученные результаты в реальных условиях.

Ранее мы рассказывали, что международная группа ученых впервые исследовала ледник на горе Арарат в Турции на высоте более 5 тыс. метров. Экспедиция прошла в июле, ее целью было выяснить, может ли лед сохранить уникальные сведения о климате и истории региона.