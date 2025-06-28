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Мир

Мелания Трамп получила грин-карту незаконно – СМИ

Мелания Трамп, первая леди США, жена Дональда Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 08:36 Фото: flickr/White House
По утверждению американских средств массовой информации, первая леди Америки Мелания Трамп незаконно получила в 2000 году свою грин-карту, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Vanity Fair, Мелания въехала в страну по "визе Эйнштейна". Ее выдают людям с выдающимися заслугами в разных областях. К примеру, нобелевским лауреатам, олимпийским чемпионам и другим людям имеющим выдающиеся достижения.

Мелания была моделью, и как сказала представитель демократов Жасмин Крокетт, начавшая это небольшое расследование, Мелания не была именно топ-моделью. В Словении в том году всего пять человек получили американскую визу.

"Не все могут выйти замуж за Дональда Трампа и, кажется, это стало выдающимся достижением для иммиграционной политики", – резюмировали на собрании демократов.
"Это просто еще один пример того, как демократы пытаются уничтожить сильных, умных женщин, которые не вписываются в их повествование", – отметили комментаторы в социальной сети Х.

В последний раз Мелания Трамп предстала перед общественностью на военном параде в Вашингтоне, который совпал с днем рождения ее мужа.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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