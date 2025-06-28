Мелания Трамп получила грин-карту незаконно – СМИ

По утверждению американских средств массовой информации, первая леди Америки Мелания Трамп незаконно получила в 2000 году свою грин-карту, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Vanity Fair, Мелания въехала в страну по "визе Эйнштейна". Ее выдают людям с выдающимися заслугами в разных областях. К примеру, нобелевским лауреатам, олимпийским чемпионам и другим людям имеющим выдающиеся достижения.

Мелания была моделью, и как сказала представитель демократов Жасмин Крокетт, начавшая это небольшое расследование, Мелания не была именно топ-моделью. В Словении в том году всего пять человек получили американскую визу.

"Не все могут выйти замуж за Дональда Трампа и, кажется, это стало выдающимся достижением для иммиграционной политики", – резюмировали на собрании демократов.

Democrat Rep. Jasmine Crockett, in her usual classless fashion, attacks Melania Trump, suggesting she doesn't deserve her visa. This is the kind of divisive, hateful rhetoric we've come to expect from the radical left. Melania, a legal immigrant and accomplished professional, is… pic.twitter.com/GwBJY4trpb — Freyja™ (@FreyjaTarte) June 26, 2025

"Это просто еще один пример того, как демократы пытаются уничтожить сильных, умных женщин, которые не вписываются в их повествование", – отметили комментаторы в социальной сети Х.

В последний раз Мелания Трамп предстала перед общественностью на военном параде в Вашингтоне, который совпал с днем рождения ее мужа.