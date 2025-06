Мелания Трамп получила грин-карту незаконно – СМИ

Как пишет Vanity Fair, Мелания въехала в страну по "визе Эйнштейна". Ее выдают людям с выдающимися заслугами в разных областях. К примеру, нобелевским лауреатам, олимпийским чемпионам и другим людям имеющим выдающиеся достижения.

Мелания была моделью, и как сказала представитель демократов Жасмин Крокетт, начавшая это небольшое расследование, Мелания не была именно топ-моделью. В Словении в том году всего пять человек получили американскую визу.

Democrat Rep. Jasmine Crockett, in her usual classless fashion, attacks Melania Trump, suggesting she doesn't deserve her visa. This is the kind of divisive, hateful rhetoric we've come to expect from the radical left. Melania, a legal immigrant and accomplished professional, is… pic.twitter.com/GwBJY4trpb