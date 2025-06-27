Озеро прорвало в Кыргызстане: 180 человек экстренно эвакуировали из района

В Иссык-Атинском районе Чуйской области прорвало озеро Такыр-Тор, сообщает Zakon.kz.

По информации издания 24.kg со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям Бообека Ажикеева, экстренно эвакуировали жителей сел Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка.

"В безопасные места выведено около 180 человек, включая людей с ограниченными возможностями", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают специалисты департамента мониторинга и прогнозирования при МЧС.

Ранее сообщалось, что на Павлодарскую область обрушился ураган. О последствиях стихийного бедствия можно прочитать здесь.