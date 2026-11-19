Проезд к популярному озеру Иссык около Алматы закрыли до весны

Фото: pexels

В Алматинской области до весны закрыли проезд к озеру Иссык, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили в Иле-Алатауском национальном парке. "Движение по дороге к озеру Иссык, начиная с 7-го километра, временно закрыто с 17 ноября 2026 года по 15 апреля 2027 года. Проезд разрешен только обслуживающим организациям, экстренным службам и местным жителям. Просим учитывать данное ограничение при планировании поездок", – говорится в сообщении. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ILE-ALATAU_NATIONAL_PARK (@ile_alatau_nationalpark) Осенью 2026-го фотограф поделился снимками озера Иссык, сделанными с высоты птичьего полета.

Поделитесь новостью