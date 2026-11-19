Проезд к популярному озеру Иссык около Алматы закрыли до весны
Фото: pexels
В Алматинской области до весны закрыли проезд к озеру Иссык, сообщает Zakon.kz.
Об этом предупредили в Иле-Алатауском национальном парке.
"Движение по дороге к озеру Иссык, начиная с 7-го километра, временно закрыто с 17 ноября 2026 года по 15 апреля 2027 года. Проезд разрешен только обслуживающим организациям, экстренным службам и местным жителям. Просим учитывать данное ограничение при планировании поездок", – говорится в сообщении.
Осенью 2026-го фотограф поделился снимками озера Иссык, сделанными с высоты птичьего полета.
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