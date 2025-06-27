Два самолета столкнулись в международном аэропорту Сочи
Фото: Telegram/Южная транспортная прокуратура
27 июня в международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу столкнулся с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска, сообщает Zakon.kz.
По информации Южной транспортной прокуратуры, ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.
В данное время ведется проверка по факту авиационного происшествия в международном аэропорту Сочи
"Сочинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что самолет American Airlines задымился во время полета.
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