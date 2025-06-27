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Мир

Два самолета столкнулись в международном аэропорту Сочи

инцидент в аэропорту, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 20:34 Фото: Telegram/Южная транспортная прокуратура
27 июня в международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу столкнулся с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска, сообщает Zakon.kz.

По информации Южной транспортной прокуратуры, ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.

В данное время ведется проверка по факту авиационного происшествия в международном аэропорту Сочи

"Сочинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет American Airlines задымился во время полета.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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