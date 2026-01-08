Сенат США ограничил полномочия Трампа после операции в Венесуэле

Сенат конгресса США проголосовал за продолжение работы над резолюцией, которая запретит администрации президента Дональда Трампа применять военную силу против Венесуэлы без санкции законодателей, сообщает Zakon.kz.

На сайте сената говорится о том, что за документ проголосовали 52 сенатора, против – 47. Резолюция носит характер требования к исполнительной власти и направлена на ограничение полномочий президента в одностороннем начале военных действий.

Согласно конституции США, право объявлять войну принадлежит конгрессу.

В ответ Трамп в соцсети Truth Social назвал неконституционной резолюцию Сената.





"Республиканцам должно быть стыдно за сенаторов, которые только что проголосовали вместе с демократами, пытаясь лишить нас полномочий по ведению боевых действий и защите США. (...) Закон о военных полномочиях неконституционен, полностью нарушая статью II Конституции, как все президенты и их министерства юстиции решили до меня. Тем не менее, на следующей неделе по этому вопросу состоится более важное голосование в Сенате", – написал политик.

Трамп заявил, что республиканцы "должны стыдиться" сенаторов Сьюзан Коллинз, Лизу Мурковски, Рэнда Пола, Джоша Хоули и Тодда Янга, которые присоединились к демократам и поддержали резолюцию. По его мнению, они "никогда больше не должны быть избраны". Он подчеркнул, что такое голосование затрудняет американскую самооборону и национальную безопасность, "ограничивая полномочия президента как главнокомандующего".

США ночью 3 января 2026 года нанесли удар по Венесуэле, захватили ее лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их в США. Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков. Сам политик и его жена выступили в суде Нью-Йорка, где заявили о своей полной невиновности. Позже стало известно, что свыше четырех миллионов венесуэльцев мобилизованы для защиты страны на случай возможного нападения Соединенных Штатов.

6 января американская конгрессвумен Эйприл Делэйни на фоне военной операции в Венесуэле призвала демократов инициировать процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу.