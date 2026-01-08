#Казахстан в сравнении
Мир

Сенат США ограничил полномочия Трампа после операции в Венесуэле

Дональд Трамп недоволен тем, что ему запретили вводить войска в Венесуэлу, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 23:22 Фото: flickr/Gage Skidmore
Сенат конгресса США проголосовал за продолжение работы над резолюцией, которая запретит администрации президента Дональда Трампа применять военную силу против Венесуэлы без санкции законодателей, сообщает Zakon.kz.

На сайте сената говорится о том, что за документ проголосовали 52 сенатора, против – 47. Резолюция носит характер требования к исполнительной власти и направлена на ограничение полномочий президента в одностороннем начале военных действий.

Согласно конституции США, право объявлять войну принадлежит конгрессу.

В ответ Трамп в соцсети Truth Social назвал неконституционной резолюцию Сената.


"Республиканцам должно быть стыдно за сенаторов, которые только что проголосовали вместе с демократами, пытаясь лишить нас полномочий по ведению боевых действий и защите США. (...) Закон о военных полномочиях неконституционен, полностью нарушая статью II Конституции, как все президенты и их министерства юстиции решили до меня. Тем не менее, на следующей неделе по этому вопросу состоится более важное голосование в Сенате", – написал политик.

Трамп заявил, что республиканцы "должны стыдиться" сенаторов Сьюзан Коллинз, Лизу Мурковски, Рэнда Пола, Джоша Хоули и Тодда Янга, которые присоединились к демократам и поддержали резолюцию. По его мнению, они "никогда больше не должны быть избраны". Он подчеркнул, что такое голосование затрудняет американскую самооборону и национальную безопасность, "ограничивая полномочия президента как главнокомандующего".

США ночью 3 января 2026 года нанесли удар по Венесуэле, захватили ее лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их в США. Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков. Сам политик и его жена выступили в суде Нью-Йорка, где заявили о своей полной невиновности. Позже стало известно, что свыше четырех миллионов венесуэльцев мобилизованы для защиты страны на случай возможного нападения Соединенных Штатов.

6 января американская конгрессвумен Эйприл Делэйни на фоне военной операции в Венесуэле призвала демократов инициировать процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
