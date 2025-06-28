Легкомоторный самолет рухнул в Подмосковье

В Подмосковье 28 июня упал легкомоторный самолет Як-52. По предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в районе деревни Паново недалеко от Коломны. Российские СМИ пишут, что воздушное судно загорелось сразу после падения.

Пресс-служба Управления МЧС России по региону заявила, что на месте крушения разрушений не было, а пожар уже потушен на площади около пяти квадратных метров. К работам в настоящий момент привлечено 23 человека и восемь единиц техники. Специалисты по-прежнему осматривают место происшествия, выясняют все причины и условия случившегося.

Кроме того, уточняется, что разбившийся самолет вылетел с аэродрома Северка.

Ранее сообщалось, что самолет с туристами упал во Франции.