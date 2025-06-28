#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
520.39
609.58
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
520.39
609.58
6.63
Мир

Вторая авиакатастрофа за сутки: вертолет разбился в швейцарских Альпах

вертолет разбился в Альпах, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 23:22 Фото: pixabay
В районе ледника Оберлеч в швейцарских Альпах разбился вертолет. СМИ пишут, что на борту могли быть три-четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Портал Blick опубликовал видео, на котором можно увидеть, как вертолет падает на землю, переворачивается и дымится. Очевидцами стала семейная пара, которая находилась в момент инцидента на противоположной горе Спаррхорн. Именно они и сняли происшествие.

Уточняется, что все происходило на высоте около 2,5 тыс. м – между горой Гросс Фусхорн и ледником. Через 20 минут на место прибыл первый спасательный вертолет.

Ряд иностранных СМИ пишут, что один из пострадавших не выжил, а второй получил серьезные травмы. Однако официальных данным об этом нет.

"Я надеюсь, что нет не выживших или серьезных травм. По крайней мере, казалось, что вертолет потерял управление всего лишь в двух метрах над землей", – рассказал очевидец.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет рухнул в Подмосковье.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Принц Дубая удивил широким жестом в ресторане
Мир
21:38, 28 июня 2025
Принц Дубая удивил широким жестом в ресторане
Доллары посыпались с неба: деньги сбросили с вертолета на прохожих в США
Мир
20:13, 28 июня 2025
Доллары посыпались с неба: деньги сбросили с вертолета на прохожих в США
Легкомоторный самолет рухнул в Подмосковье
Мир
18:35, 28 июня 2025
Легкомоторный самолет рухнул в Подмосковье
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: