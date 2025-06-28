Вторая авиакатастрофа за сутки: вертолет разбился в швейцарских Альпах

В районе ледника Оберлеч в швейцарских Альпах разбился вертолет. СМИ пишут, что на борту могли быть три-четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Портал Blick опубликовал видео, на котором можно увидеть, как вертолет падает на землю, переворачивается и дымится. Очевидцами стала семейная пара, которая находилась в момент инцидента на противоположной горе Спаррхорн. Именно они и сняли происшествие.

Уточняется, что все происходило на высоте около 2,5 тыс. м – между горой Гросс Фусхорн и ледником. Через 20 минут на место прибыл первый спасательный вертолет.

Ряд иностранных СМИ пишут, что один из пострадавших не выжил, а второй получил серьезные травмы. Однако официальных данным об этом нет.

"Я надеюсь, что нет не выживших или серьезных травм. По крайней мере, казалось, что вертолет потерял управление всего лишь в двух метрах над землей", – рассказал очевидец.

In der Region des Oberaletschgletschers im Kanton Wallis ist am Samstag ein Helikopter abgestürzt. Ein Einsatz läuft. https://t.co/hrVPhYvwci pic.twitter.com/Cdl1nhoOsx — tagesanzeiger (@tagesanzeiger) June 28, 2025

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет рухнул в Подмосковье.