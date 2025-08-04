Турист загадочно исчез в швейцарских Альпах

44-летний житель Германии отправился в одиночку в швейцарские Альпы, провел ночь в горах и загадочно исчез, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bild, 30 июля турист остановился на ночлег в хижине Альмагеллер, которая расположена неподалеку от горнолыжного курорта Швейцарии Саас-Альмагель, и пропал без вести.

Согласно данным полиции кантона Вале, целью путешествия туриста была хижина Вайсмис, до которой он так и не добрался. Родственники мужчины забили тревогу 2 августа.

Поиски туриста продолжаются, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что въезд в Европу втрое подорожал для туристов еще до начала сезона.