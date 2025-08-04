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Мир

Турист загадочно исчез в швейцарских Альпах

турист загадочно исчез в швейцарских Альпах, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 18:19 Фото: pixabay
44-летний житель Германии отправился в одиночку в швейцарские Альпы, провел ночь в горах и загадочно исчез, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bild, 30 июля турист остановился на ночлег в хижине Альмагеллер, которая расположена неподалеку от горнолыжного курорта Швейцарии Саас-Альмагель, и пропал без вести.

Согласно данным полиции кантона Вале, целью путешествия туриста была хижина Вайсмис, до которой он так и не добрался. Родственники мужчины забили тревогу 2 августа.

Поиски туриста продолжаются, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что въезд в Европу втрое подорожал для туристов еще до начала сезона.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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