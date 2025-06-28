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Мир

Доведенные до голода жители Судана едят сорняки и растения

Жители Судана, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 03:20 Фото: pexels
На фоне боевых действий и отсутствия продовольственной безопасности в Судане многие люди питаются сорняками и дикорастущими растениями, чтобы выжить, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, в Судане, охваченном войной, миллионы людей едят сорняки и дикие растения, чтобы утолить голод. Они варят растения в воде с солью, потому что больше ничего нет.

Конфликт в Судане произошел в апреле 2023 года, когда нарастающая напряженность между суданской армией и соперничающими с ней военизированными формированиями переросла в боевые действия в столице Хартуме и распространилась по всей стране.

В результате боевых действий погибло более 20 тыс. человек, около 13 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. По мнению гуманитарных работников, это крупнейший на сегодняшний день в мире кризис голода.

Некоторые люди выживают, питаясь всего один раз в день, в основном просяной кашей. В Северном Дарфуре некоторые люди даже грызли уголь, чтобы утолить голод.

Ранее стало известно, что в Пакистане при взрыве смертника погибли 16 человек.

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Аксинья Титова
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