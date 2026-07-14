Ландыш, бархатцы и томаты: врач предупредил об опасных растениях на даче

Хирург Александр Умнов рассказал о том, что некоторые распространенные садовые и дикорастущие растения способны вызывать ожоги, раздражение кожи и аллергические реакции, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" он отметил, что одним из самых опасных растений остается борщевик Сосновского. Его сок содержит фурокумарины, которые под воздействием солнечных лучей могут вызвать сильный фототоксический ожог с покраснением, волдырями и последующей гиперпигментацией. Аналогичным образом действует и дикий пастернак.

Врач также предупредил, что раздражение кожи, зуд и даже ожоги могут возникнуть после контакта с лютиком едким, молочаем и бархатцами. Эти растения содержат вещества, повышающие чувствительность кожи или оказывающие раздражающее действие.

Особую осторожность, по словам Умнова, следует соблюдать с ясенцом, известным как неопалимая купина. В жаркую солнечную погоду растение выделяет эфирные масла, которые способны вызвать химические ожоги кожи и раздражение слизистых даже без непосредственного прикосновения.

Кроме того, врач напомнил об опасности ландыша. Все части растения содержат токсичные вещества, которые при попадании в организм могут негативно повлиять на работу сердца. Даже вода, в которой стояли ландыши, может быть токсичной.

Специалист также обратил внимание на помидорную ботву. В листьях и стеблях томатов содержатся алкалоиды томатин и соланин. При попадании в организм они способны вызвать пищевое расстройство, а контакт с соком растения у некоторых людей провоцирует аллергические реакции – сыпь, зуд, слезотечение, кашель или насморк.

Чтобы снизить риск, врач рекомендует работать на дачном участке в перчатках, одежде с длинными рукавами и при необходимости использовать защитные очки.

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