Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Растения, которые должны быть в доме в год Змеи 2025, чтобы обогатиться

Какие растения должны быть в доме в год Змеи, чтобы обогатиться, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 13:12 Фото: wikimedia
Многие любители растений уверены, что некоторые комнатные виды не только радуют глаз, но и приносят удачу, сообщает Zakon.kz.

Особенно важно, когда фортуна сопутствует в финансовой сфере. Life.ru сделал подборку "прибыльных" комнатных цветов, которые привлекут в дом богатство в год Зеленой Деревянной Змеи 2025.

Толстянка древовидная

Какие цветы должны быть в доме в новом году, что обогатиться в год Змеи, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 13:12

Фото: wikimedia

Это растение – классическое денежное дерево. Из-за толстых, налитых соком листьев его называют толстянкой. У него сочные стебли и заметная сине-серая листва, похожая на цвет большинства банкнот. Видимо, поэтому она и приносит деньги в дом. Родина толстянки – Южная Африка, регион, богатый на алмазы, так что у себя дома этот цветок стабильно работает над богатством и процветанием уже более полутора тысяч лет.

Толстянке нужна рыхлая почва, температура от 22 до 30 градусов летом и от 10 до 12 градусов зимой, категорически запрещены резкая смена температуры и сквозняки. Летом ее нужно поливать раз в неделю, а зимой – раз в две недели.

Толстянка Купера

Какие растения должны быть в доме в год Змеи, чтобы обогатиться, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 13:12

Фото: wikimedia

Толстянка Купера впервые появилась в Зимбабве. Она сильно отличается от своей древовидной сестренки: листья у этого растения значительно тоньше, острые, темно-зеленые, с малиновыми прожилками; стебли тонкие, темно-малинового оттенка. Белые или розовые цветки распускаются раз в год.

Для толстянки Купера нужна нейтральная дренированная почва. Температура ей необходима такая же, как и толстянке древовидной, а поливать ее можно раз в две или три недели. Толстянку Купера лучше держать на юго-восточных или южных окнах.

Драцена душистая

Какие растения должны быть в доме в год Змеи, чтобы обогатиться, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 13:12

Фото: wikimedia

Драцена, или драконье дерево, относится к тому же семейству, что и спаржа. Насчитывается много видов таких растений, в дикой природе они вырастают достаточно высокими, в квартире тоже чувствуют себя неплохо.

Родина драцены – Африка. Для хорошего роста драцена душистая должна получать мягкий, рассеянный свет. Ей нужна богатая питательными веществами почва. Поливать ее нужно умеренно: два раза в неделю летом и один раз – зимой.

Замиокулькас – долларовое дерево

Какие растения должны быть в доме в год Змеи, чтобы обогатиться, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 13:12

Фото: wikimedia

С этим растением нужно быть осторожным: сок замиокулькаса содержит слабые яды, которые защищают его в дикой природе. Дома, попав на человека, они могут раздражать кожу и слизистые. Но если не повреждать целостность растения, все будет в порядке.

Долларовое дерево нуждается во вдумчивом уходе. Замиокулькасу все равно, каким будет освещение, он прекрасно справляется как с тенью, так и с палящим солнцем, но к слишком яркому свету ему надо привыкнуть. Почва должна быть дренированной, весной и летом растение нуждается в подкормке. В холодный период поливайте его примерно раз в месяц, а в теплый – раз в неделю.

Маммиллярия бокасанская

Какие растения должны быть в доме в год Змеи, чтобы обогатиться, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 13:12

Фото: wikimedia

Маммиллярия – самый милый на свете кактус. Растение родом из Мексики, но кто-то из них растет и в Венесуэле. Эти колючие суккуленты покрыты пушистыми белыми волосками, а их цветы немного напоминают ромашки. Они отращивают на себе от 30 до 50 колючек.

В уходе маммиллярия неприхотлива, как и любой кактус, но к подготовке почвы надо подойти серьезно. Она должна состоять из листовой и дерновой земли, крупнозернистого песка, а для буйного роста и цветения кактусу необходима еще и кирпичная крошка. Без удобрений маммиллярия не вырастет: ей нужны специальные, для кактусов, а именно калий и фосфор. Лучше всего растению будет в тени, потому что слишком яркое солнце может спровоцировать ожоги. Поливайте маммиллярию раз в две недели – и успех в финансовой сфере вам обеспечен.

О том, чего в целом ждать от 2025-го Года Зеленой Деревянной Змеи, можно почитать здесь.

Читайте также

Кому нельзя и даже опасно есть хурму
Кому нельзя и даже опасно есть хурму
бурманская кошка ум
Названы пять самых умных пород кошек
Гороскоп на сегодня
Астрологический прогноз на 27 ноября
Ирина Капитанова
Интересное 2024 год Деньги Новый год Цветы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Молодая невеста 62-летнего Григория Лепса
Молодая невеста 62-летнего Григория Лепса пошутила над возлюбленным
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: