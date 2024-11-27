Растения, которые должны быть в доме в год Змеи 2025, чтобы обогатиться

Многие любители растений уверены, что некоторые комнатные виды не только радуют глаз, но и приносят удачу, сообщает Zakon.kz.

Особенно важно, когда фортуна сопутствует в финансовой сфере. Life.ru сделал подборку "прибыльных" комнатных цветов, которые привлекут в дом богатство в год Зеленой Деревянной Змеи 2025.

Толстянка древовидная

Фото: wikimedia

Это растение – классическое денежное дерево. Из-за толстых, налитых соком листьев его называют толстянкой. У него сочные стебли и заметная сине-серая листва, похожая на цвет большинства банкнот. Видимо, поэтому она и приносит деньги в дом. Родина толстянки – Южная Африка, регион, богатый на алмазы, так что у себя дома этот цветок стабильно работает над богатством и процветанием уже более полутора тысяч лет.

Толстянке нужна рыхлая почва, температура от 22 до 30 градусов летом и от 10 до 12 градусов зимой, категорически запрещены резкая смена температуры и сквозняки. Летом ее нужно поливать раз в неделю, а зимой – раз в две недели.

Толстянка Купера

Фото: wikimedia

Толстянка Купера впервые появилась в Зимбабве. Она сильно отличается от своей древовидной сестренки: листья у этого растения значительно тоньше, острые, темно-зеленые, с малиновыми прожилками; стебли тонкие, темно-малинового оттенка. Белые или розовые цветки распускаются раз в год.

Для толстянки Купера нужна нейтральная дренированная почва. Температура ей необходима такая же, как и толстянке древовидной, а поливать ее можно раз в две или три недели. Толстянку Купера лучше держать на юго-восточных или южных окнах.

Драцена душистая

Фото: wikimedia

Драцена, или драконье дерево, относится к тому же семейству, что и спаржа. Насчитывается много видов таких растений, в дикой природе они вырастают достаточно высокими, в квартире тоже чувствуют себя неплохо.

Родина драцены – Африка. Для хорошего роста драцена душистая должна получать мягкий, рассеянный свет. Ей нужна богатая питательными веществами почва. Поливать ее нужно умеренно: два раза в неделю летом и один раз – зимой.

Замиокулькас – долларовое дерево

Фото: wikimedia

С этим растением нужно быть осторожным: сок замиокулькаса содержит слабые яды, которые защищают его в дикой природе. Дома, попав на человека, они могут раздражать кожу и слизистые. Но если не повреждать целостность растения, все будет в порядке.

Долларовое дерево нуждается во вдумчивом уходе. Замиокулькасу все равно, каким будет освещение, он прекрасно справляется как с тенью, так и с палящим солнцем, но к слишком яркому свету ему надо привыкнуть. Почва должна быть дренированной, весной и летом растение нуждается в подкормке. В холодный период поливайте его примерно раз в месяц, а в теплый – раз в неделю.

Маммиллярия бокасанская

Фото: wikimedia

Маммиллярия – самый милый на свете кактус. Растение родом из Мексики, но кто-то из них растет и в Венесуэле. Эти колючие суккуленты покрыты пушистыми белыми волосками, а их цветы немного напоминают ромашки. Они отращивают на себе от 30 до 50 колючек.

В уходе маммиллярия неприхотлива, как и любой кактус, но к подготовке почвы надо подойти серьезно. Она должна состоять из листовой и дерновой земли, крупнозернистого песка, а для буйного роста и цветения кактусу необходима еще и кирпичная крошка. Без удобрений маммиллярия не вырастет: ей нужны специальные, для кактусов, а именно калий и фосфор. Лучше всего растению будет в тени, потому что слишком яркое солнце может спровоцировать ожоги. Поливайте маммиллярию раз в две недели – и успех в финансовой сфере вам обеспечен.

О том, чего в целом ждать от 2025-го Года Зеленой Деревянной Змеи, можно почитать здесь.