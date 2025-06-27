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Мир

Германия решила заморозить программу воссоединения семей

Германия решила заморозить программу воссоединения семей, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 22:47 Фото: pixabay
Федеральный парламент Германии принял закон о приостановлении программы воссоединения семей для некоторых беженцев. Таким образом власти хотят разрушить бизнес-модели преступных банд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Economic Times, Бундестаг проголосовал за заморозку существующего процесса, посредством которого члены семей таких беженцев могут подать заявление на воссоединение с ними в Германии. Этим лицам формально не предоставляется убежище, но им разрешается оставаться из-за таких рисков, как пытки или смертная казнь в их родных странах.

Решение касается так называемых лиц с субсидиарной защитой – это люди, которые не получили статус беженца в рамках Женевской конвенции, но не могут быть выдворены из-за угрозы пыток, смертной казни или бесчеловечного обращения в стране происхождения.

"Мы разбиваем бизнес-модель преступных банд. Суть этой модели: одному нужно добраться до Германии – и тогда вся семья может переехать", – заявил министр внутренних дел Александр Добриндт.

Он также отметил, что после принятия закона в страну ежегодно будет приезжать примерно на 12 тыс. человек меньше.

Как уточняется, Министерство внутренних дел Германии считает, что временная приостановка необходима для снижения давления на социальные системы страны и интеграционную инфраструктуру.

Ранее в МИД РК ответили, ожидают ли поток беженцев из Ирана в Казахстан.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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