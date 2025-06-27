Германия решила заморозить программу воссоединения семей
Как пишет The Economic Times, Бундестаг проголосовал за заморозку существующего процесса, посредством которого члены семей таких беженцев могут подать заявление на воссоединение с ними в Германии. Этим лицам формально не предоставляется убежище, но им разрешается оставаться из-за таких рисков, как пытки или смертная казнь в их родных странах.
Решение касается так называемых лиц с субсидиарной защитой – это люди, которые не получили статус беженца в рамках Женевской конвенции, но не могут быть выдворены из-за угрозы пыток, смертной казни или бесчеловечного обращения в стране происхождения.
"Мы разбиваем бизнес-модель преступных банд. Суть этой модели: одному нужно добраться до Германии – и тогда вся семья может переехать", – заявил министр внутренних дел Александр Добриндт.
Он также отметил, что после принятия закона в страну ежегодно будет приезжать примерно на 12 тыс. человек меньше.
Как уточняется, Министерство внутренних дел Германии считает, что временная приостановка необходима для снижения давления на социальные системы страны и интеграционную инфраструктуру.
Ранее в МИД РК ответили, ожидают ли поток беженцев из Ирана в Казахстан.