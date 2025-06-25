"Рейс отменен": что делать казахстанским туристам на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Когда вы собираетесь в отпуск или, наоборот, возвращаетесь из него, вы не ожидаете, что заголовки мировых СМИ внезапно станут частью вашей реальности. Что делать, если рейс отменили? Как быть тем, кто застрял за границей? И что вообще происходит? Zakon.kz рассказали специалисты.

Что происходит

На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном страны региона массово закрывают воздушное пространство. Международные авиакомпании приостанавливают десятки, и даже сотни рейсов. В первую очередь, над территорией Ирана, Ирака, Израиля, Ливана и Сирии. Это цепной эффект: даже если ваш конечный пункт не Тель-Авив, а, скажем, Дубай, отмена может коснуться и вас, особенно, если рейс построен над опасной зоной.

Некоторые авиасообщения из Алматы, Астаны и других городов Казахстана в страны Ближнего Востока уже приостановлены или идут с задержками и измененными маршрутами. Особенно это касается транзитных направлений через Дубай или Доху.

Эти меры были вынужденно приняты в связи с угрозой применения вооружения, нарушениями в работе навигационных систем, активностью систем ПВО и повышенным риском для безопасности гражданской авиации.

По имеющимся данным, ограничения действуют в следующих странах: Израиль – полное закрытие воздушного пространства.

Иран – полное закрытие воздушного пространства, включая районы над Персидским и Оманским заливами.

Ирак, Иордания, Ливан – временное ограничение полетов в связи с повышенной угрозой ракетных и дроновых атак.

Кувейт, Бахрейн, ОАЭ – ограничения и приостановка полетов, частичная блокировка маршрутов вблизи зоны конфликта.

"В этой связи казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в Дубай и Доху", – сообщили в Министерстве транспорта РК.

Общее количество затронутых пассажиров составило 1051 человек на прилет и 683 человека на вылет. В сумме это 1734 пассажира, оказавшихся под влиянием отмены рейсов.

"Отмена рейсов казахстанскими авиакомпаниями в направлении стран Персидского залива является вынужденной и обоснованной мерой на фоне резкого обострения военно-политической обстановки в регионе. Принятые решения соответствуют международной практике и направлены на обеспечение безопасности пассажиров и экипажей", – объяснили в Минтранспорта страны.

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Несколько десятков граждан остаются в транзитной зоне аэропорта Дохи в ожидании вылета в Алматы. После отмены рейсов на фоне начавшихся военных действий люди оказались без четкого плана эвакуации, достаточного питания и условий для отдыха.

Многие провели сутки и более в ожидании, не имея возможности покинуть зону вылета. Некоторые пассажиры жалуются на нехватку информации, перебои в системе регистрации и отсутствие приоритета для ранее задержанных рейсов.

"Я летел транзитом из Германии через Доху в Алматы. Весь вечер прошел в неопределенности, информации не было. Говорили: "Подождите два часа, будет ясно". Но так тянулось всю ночь. Радует, что детям вчера благодаря советнику посольства принесли пледы, они спали укрытыми, правда, многие на полу. На следующий день обещали, что нас отправят первыми, ведь мы без отеля, без нормальной еды и воды. Но, когда дошло до посадки, приоритет отдали пассажирам с сегодняшней датой в билетах. Нас, кто в транзитной зоне с 21-23 июня, просто не видят в системе. Сейчас все повторяется: рейс переполнен, многие снова остаются", – рассказывает Роман Честных.

Фото: из личного архива Романа Честных

Роман прилетел с утра в Алматы, но все еще есть люди, которые ждут своего рейса. Наши граждане продолжают проводить время в транзитной зоне. Большинство людей остаются в неопределенности, не зная, когда смогут вылететь домой. Обстановка остается не до конца понятной, а конкретные сроки отправки по-прежнему не обозначены.

Если вы уже за границей

Вот вы в отпуске. Возможно, в Дохе или, как многие казахстанцы, в ОАЭ. И тут новость: рейс домой отменен. Что делать?

"Вопрос возвращения туристов продолжает решаться. Все, кто не смог вылететь вовремя, размещены в отелях в Дубае и Катаре. Мы ожидаем официального решения об открытии воздушного пространства и восстановлении авиасообщения. Пока такой информации нет, мы остаемся в режиме ожидания", – сообщает председатель корпоративного фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.

Как действовать туристам, застрявшим в третьих странах и куда обращаться за помощью? Инна Рей разъяснила ситуацию.

"Во-первых, все они находятся под контролем и гарантией туроператоров, которые организовали поездку. Во-вторых, мы рекомендуем использовать мобильное приложение "TourCode", где есть специальная кнопка SOS. Если туристы чувствуют, что их ситуация остается без внимания, они могут обратиться напрямую, и мы постараемся оперативно помочь". Инна Рей

В условиях резко изменившейся обстановки в воздушном пространстве Ближнего Востока многие страны и авиакомпании вынуждены приостанавливать или отменять рейсы. Для туристов это создает не только стресс, но и неопределенность: кто должен обеспечивать их безопасность, проживание и возвращение домой?

"Сейчас складывается ситуация, при которой особенно важно, кто именно принимает решение о прекращении полетов. Если страна полностью закрывает свое воздушное пространство, тогда решение о вывозе находящихся там пассажиров принимает государство. В таких случаях формируются эвакуационные рейсы и осуществляется репатриация граждан усилиями МЧС соответствующей страны". Инна Рей

В подобных чрезвычайных ситуациях особенно важным становится наличие у туристов туркода, уникального регистрационного номера, подтверждающего, что поездка организована официальным туроператором. Туркод – это не просто цифровой идентификатор, а своего рода гарантия того, что путешественник не останется без поддержки в случае отмены рейса, закрытия границ или других форс-мажорных обстоятельств.

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"Что касается туристов, путешествующих с туркодами, все вопросы, связанные с их возвращением и проживанием, решают туроператоры и "Туристік Қамқор". Эти туристы находятся под защитой до тех пор, пока у них есть действующий туркод. Если их рейс отменен, они могут либо обратиться в авиакомпанию за предоставлением альтернативного перелета, либо рассчитывать на обеспечение проживания и питания до момента вылета. Данные условия не распространяются на пассажиров, которые просто вылетели своим ходом. Они должны связываться напрямую с авиаперевозчиком", – говорит председатель корпоративного фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.

Проверяйте информацию на сайте МИД РК. Там публикуются обновления о ситуации в странах, где могут находиться казахстанские граждане. Как передает пресс-служба Министерства иностранных дел РК, из-за осложнения военно-политической обстановки на Ближнем Востоке гражданам Казахстана настоятельно рекомендуется пересмотреть все ранее запланированные поездки в данный регион.

"В настоящее время идет всесторонняя оценка ситуации и потенциальных рисков, осуществляются координационные действия с профильными государственными органами и зарубежными партнерами. В ряде стран региона Ближнего Востока были введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что повлекло за собой отмену и перенос международных авиарейсов", – сообщает МИД РК.

Если вы находитесь в вышеперечисленных странах, не теряйтесь. Граждане РК могут обратиться в ближайшее консульство или посольство, если ситуация выходит из-под контроля.

МИД рекомендует гражданам Казахстана, находящимся на территории стран Ближнего Востока, в особенности в Катаре и ОАЭ:

сохранять спокойствие и строго следовать предписаниям мер безопасности местных властей;

избегать участия в массовых мероприятиях; не приближаться к военным объектам;

внимательно следить за информацией, распространяемой официальными органами стран пребывания и загранучреждениями Казахстана;

регулярно уточнять статус забронированных авиарейсов и возможные маршруты выезда;

поддерживать прямую связь с посольствами Республики Казахстан по каналам экстренной связи.

Государство рекомендует, но не запрещает

В связи с текущей ситуацией окончательное решение о поездке принимается самими туристами. При отсутствии запрета на рейсы и наличии договорных обязательств с туроператорами порядок действий определяется индивидуально в соответствии с условиями тура.

"Официально запрета на выполнение этих рейсов для авиакомпаний нет, поэтому формально ничего не мешает полетам. Если турист не хочет лететь, возврат денежных средств будет осуществляться на основании договора, заключенного между туристом и туроператором. Каждый случай рассматривается индивидуально в рамках условий этого договора". Инна Рей

Государство со своей стороны лишь рекомендует соблюдать все меры безопасности и воздерживаться от поездок в страны, представляющие потенциальную угрозу. Однако дополнительных мер, кроме этих рекомендаций, предложено не было.

"Важно понимать: если туристы решат лететь и у них есть туркод, то есть они выезжают через туристическую компанию и относятся к организованному туризму, то не останутся без поддержки. Им будет оказываться помощь как в размещении, так и по вопросам возврата", – говорит Инна Рей.

Официальный представитель МИД РК отметил, что 22 июня Иран отменил несколько рейсов, и в этой связи будут накладки. Возникают вопросы, как оттуда возвращать людей.

"Эту головную боль придется нам решать. Поэтому, прежде чем направляться в эти страны на отдых, еще раз прошу: хорошо подумайте, примите взвешенное решение. За свою безопасность вы несете персональную ответственность. При этом защита прав и интересов наших граждан за рубежом остается для нас основным приоритетом. Мы окажем всю необходимую помощь. Но для этого нужно прислушиваться к государству", – сказал Айбек Смадияров.

Мир меняется, и привычная формула "купил билет, сел в самолет, прилетел в страну назначения" больше не работает автоматически. Путешествия сегодня – это не просто вопрос финансов. Это комбинация логистики, стратегии и в определенной степени интуиции.

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Но даже в условиях нестабильности главный принцип остается прежним: сохраняйте спокойствие. Паника не помогает сесть в самолет. Что действительно помогает – это актуальная, достоверная информация, проверенные источники, надежные туроператоры и простая готовность к тому, что планы могут измениться.