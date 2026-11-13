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Мир

Погибли студенты: 23 человека стали жертвами ДТП в Индии

лобовое столкновение в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 19:41 Фото: pixabay
В индийском штате Ассам в результате лобового столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли не менее 23 человек, еще около 20 получили травмы, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в пятницу, 13 ноября, неподалеку от национального парка Казиранга. Об этом сообщает The Times of India.

В результате сильного удара микроавтобус получил серьезные повреждения. Пассажиры оказались заблокированы внутри искореженного транспортного средства, для их извлечения потребовалась помощь спасателей.

По предварительным данным, среди пассажиров было много студентов колледжа, которые возвращались после занятий. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

В индийских СМИ отмечают, что число погибших может увеличиться. Полиция устанавливает личности жертв аварии.

Обстоятельства трагедии выясняются. По одной из предварительных версий, причиной ДТП могло стать превышение скорости микроавтобусом. Очевидцы утверждают, что водитель двигался слишком быстро, несмотря на действующие в районе национального парка ограничения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Ранее стало известно о страшной аварии в Египте. 10 человек погибли, 24 пострадали.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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