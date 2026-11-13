Погибли студенты: 23 человека стали жертвами ДТП в Индии

В индийском штате Ассам в результате лобового столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли не менее 23 человек, еще около 20 получили травмы, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в пятницу, 13 ноября, неподалеку от национального парка Казиранга. Об этом сообщает The Times of India.

В результате сильного удара микроавтобус получил серьезные повреждения. Пассажиры оказались заблокированы внутри искореженного транспортного средства, для их извлечения потребовалась помощь спасателей.

Dashcam footage shows the moment a truck and a passenger vehicle collided near Kaziranga in Assam. At least 23 people were killed in the crash. https://t.co/6Dvrm53yjq — atanu bhuyan (@atanubhuyan) November 13, 2026

По предварительным данным, среди пассажиров было много студентов колледжа, которые возвращались после занятий. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

В индийских СМИ отмечают, что число погибших может увеличиться. Полиция устанавливает личности жертв аварии.

Assam; Tragic Road accident has claimed 23 lives, with dozens severely injured. A truck and tractor collided on the highway #Assam #kazirangaaccident https://t.co/TO8Bey54wx — Hira Waheed (@hirawaheed93) November 13, 2026

Обстоятельства трагедии выясняются. По одной из предварительных версий, причиной ДТП могло стать превышение скорости микроавтобусом. Очевидцы утверждают, что водитель двигался слишком быстро, несмотря на действующие в районе национального парка ограничения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Ранее стало известно о страшной аварии в Египте. 10 человек погибли, 24 пострадали.