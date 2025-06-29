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Мир

Невестка Дональда Трампа взяла интервью у лидера иранской оппозиции

Лара Трамп взяла интервью у принца Резы Пехлеви, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 03:11 Фото: Facebook/LaraLTrump
29 июня Лара Трамп взяла интервью у лидера иранской оппозиции принца Резы Пехлеви, сообщает Zakon.kz.

Со слов телеведущей, если аятолла останется у власти, то разрушительная война неизбежна.

"Но если иранский народ, который страдал десятилетиями, поднимется и проложит новый путь, может возникнуть процветающий Иран – Иран, который придерживается мира, развивает региональную торговлю и стремится к благополучию собственного народа, а не к ненависти к другим", – подчеркнула Лара Трамп.

В комментариях под видео большинство иранцев с восторгом отнеслись к тому, как Лара представила принца.

"За кулисами ждет своего часа человек, который верит в эту идею – Его Королевское Высочество Реза Пехлеви, находящийся в изгнании наследный принц Ирана. Он годами готовился к этому моменту. По мере того как режим слабеет, именно он может стать для Ирана лучшим шансом на новое начало", – добавила она.
"На политическую авансцену США стремительно выходит еще одна доверенная президента. И, кажется, у нее есть все шансы затмить всех", – отреагировали на эксклюзивное интервью интернет-пользователи.

До недавнего времени у Лары было множество разных профессий, но все же ее основная специальность – это журналистика. Свое первое образование Лара получила в университете родной Северной Каролины, окончив факультет коммуникаций. После университета она проработала на нескольких местных телеканалах, а, выйдя замуж за Эрика Трампа, стала продюсером телепрограммы Inside Edition. Однако после того как ее свекор ввязался в президентскую гонку, должность пришлось оставить.

На днях бывшая журналистка Лорен Санчес стала женой одного из самых богатых людей мира, а Меланию Трамп заподозрили в незаконном получении грин-карты.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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