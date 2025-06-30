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Мир

Министр образования Эстонии не смогла умножить 8 на 4

Министр образования Эстонии забыла таблицу умножения, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 07:06 Фото: Х/HuffPostItalia
29 июня министр образования Эстонии Кристина Каллас не смогла ответить на вопрос, сколько будет, если восемь умножить на четыре, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что образование "это не только математические формулы". Тогда ведущий спросил, сколько будет восемь умножить на четыре?

"Я не знаю", – ответила министр.

Кристина Каллас является экспертом в области образования и интеграции, а также политическим и государственным деятелем. В 2016 году она получила степень доктора политических наук, защитив диссертацию на тему "Переосмысление триадической связи: анализ этнополитического взаимодействия между Эстонией, Россией и эстонскими русскими". Научным руководителем диссертации была профессор Велло Петтай, специализирующаяся на исследовании вопросов интеграции в обществе и проблем русскоязычного населения на территории бывшего Советского Союза.

На прошлой неделе группа из 74 депутатов Европарламента поддержала предложение о вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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