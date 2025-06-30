Министр образования Эстонии не смогла умножить 8 на 4
Она отметила, что образование "это не только математические формулы". Тогда ведущий спросил, сколько будет восемь умножить на четыре?
"Я не знаю", – ответила министр.
Minister of Education of 🇪🇪Estonia Kristina Kallas. She confessed that she didn't know the multiplication table.— Dada Shastoni (@DadaShastoni) June 29, 2025
She couldn’t calculate 8x4…🤣 pic.twitter.com/s7gbuXCzuw
Кристина Каллас является экспертом в области образования и интеграции, а также политическим и государственным деятелем. В 2016 году она получила степень доктора политических наук, защитив диссертацию на тему "Переосмысление триадической связи: анализ этнополитического взаимодействия между Эстонией, Россией и эстонскими русскими". Научным руководителем диссертации была профессор Велло Петтай, специализирующаяся на исследовании вопросов интеграции в обществе и проблем русскоязычного населения на территории бывшего Советского Союза.
На прошлой неделе группа из 74 депутатов Европарламента поддержала предложение о вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.