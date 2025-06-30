Министр образования Эстонии не смогла умножить 8 на 4

29 июня министр образования Эстонии Кристина Каллас не смогла ответить на вопрос, сколько будет, если восемь умножить на четыре, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что образование "это не только математические формулы". Тогда ведущий спросил, сколько будет восемь умножить на четыре?

"Я не знаю", – ответила министр.

Minister of Education of 🇪🇪Estonia Kristina Kallas. She confessed that she didn't know the multiplication table.

She couldn’t calculate 8x4…🤣 pic.twitter.com/s7gbuXCzuw — Dada Shastoni (@DadaShastoni) June 29, 2025

Кристина Каллас является экспертом в области образования и интеграции, а также политическим и государственным деятелем. В 2016 году она получила степень доктора политических наук, защитив диссертацию на тему "Переосмысление триадической связи: анализ этнополитического взаимодействия между Эстонией, Россией и эстонскими русскими". Научным руководителем диссертации была профессор Велло Петтай, специализирующаяся на исследовании вопросов интеграции в обществе и проблем русскоязычного населения на территории бывшего Советского Союза.

На прошлой неделе группа из 74 депутатов Европарламента поддержала предложение о вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.