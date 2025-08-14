Лесной пожар в турецком городе достиг жилых кварталов

Лесной пожар, вспыхнувший в районе Бергама в турецком Измире, из-за сильного ветра быстро добрался до жилого квартала, сообщает Zakon.kz.

По информации Oxu.Az, в результате возгорания повреждены по меньшей мере три дома.

К тушению огня привлечены четыре единицы техники и 12 сотрудников Измирского управления пожарной охраны, а также специальные группы Регионального управления лесного хозяйства.

Пожар ликвидируют как с воздуха, так и с земли, к работе подключились также добровольцы. Местные жители эвакуированы в безопасные места.

Ранее мы сообщали о том, что в Турции задержали строителя рухнувшего от землетрясения здания.