Мир

Лесной пожар в турецком городе достиг жилых кварталов

Горящее здание, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 08:10 Фото: unsplash
Лесной пожар, вспыхнувший в районе Бергама в турецком Измире, из-за сильного ветра быстро добрался до жилого квартала, сообщает Zakon.kz.

По информации Oxu.Az, в результате возгорания повреждены по меньшей мере три дома.

К тушению огня привлечены четыре единицы техники и 12 сотрудников Измирского управления пожарной охраны, а также специальные группы Регионального управления лесного хозяйства.

Пожар ликвидируют как с воздуха, так и с земли, к работе подключились также добровольцы. Местные жители эвакуированы в безопасные места.

Ранее мы сообщали о том, что в Турции задержали строителя рухнувшего от землетрясения здания.

Аксинья Титова
Украина вышла из очередного соглашения СНГ
Мир
08:40, Сегодня
Украина вышла из очередного соглашения СНГ
Трамп готовится предложить России добычу минералов на Аляске – СМИ
Мир
04:59, 14 августа 2025
Трамп готовится предложить России добычу минералов на Аляске – СМИ
Жену бывшего президента Южной Кореи арестовали
Мир
02:30, 14 августа 2025
Жену бывшего президента Южной Кореи арестовали
