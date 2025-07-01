870 000 жизней в год уносит одиночество – тревожный отчет ВОЗ

Каждый шестой житель планеты страдает от одиночества. По оценкам аналитиков, каждый час от причин, связанных с одиночеством, умирают около 100 человек – это более 871 000 смертей в год. Об этом сказано в докладе комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Zakon.kz.

Сопредседатель Комиссии ВОЗ по социальным связям, бывший главный санитарный врач США Вивек Мёрти уточнил, что в этом докладе впервые рассматривают одиночество и социальную изоляцию как характерную проблему современности.

По определению ВОЗ, одиночество – это болезненное состояние, возникающее при несоответствии желаемого и фактического уровня общения. А социальная изоляция – объективная нехватка таких связей.

"В нашу эпоху, несмотря на безграничные возможности для общения, все больше людей сталкиваются с изоляцией и одиночеством. Одиночество и социальная изоляция губительны для человека, семьи и общества и в случае нашего бездействия будут и впредь приносить обществу миллиардные убытки, увеличивая расходы на здравоохранение, образование и занятости". Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

Масштабы и причины

Так, с одиночеством сталкиваются люди любого возраста, но чаще – молодежь и жители стран с низким и средним уровнем дохода (СНСД).

От 17% до 21% лиц в возрасте от 13 до 29 лет признаются, что ощущают одиночество, при этом одиночество больше всего распространено среди подростков. В странах с низким уровнем дохода одинокими себя считают примерно 24% респондентов, что вдвое больше, чем в странах с высоким уровнем дохода (примерно 11%).

"Многие молодые люди чувствуют одиночество даже в эпоху цифровой связи. Технологии меняют нашу жизнь, но важно, чтобы они укрепляли, а не ослабляли человеческое общение", – отметил сопредседатель Комиссии ВОЗ по социальным связям, советник председателя Африканского союза Чидо Мпемба.

Причины одиночества и социальной изоляции многообразны. Они могут быть связаны с наличием заболеваний, низким уровнем дохода и образования, одиночным проживанием, неразвитой социальной инфраструктурой и недостатками государственной политики, а также особенностями цифровой среды.

По данным ВОЗ, одиночество и изоляция повышают риски инсульта, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и даже суицидов. Одинокие подростки чаще сталкиваются с низкой успеваемостью в школе, а взрослым сложнее найти работу. Экономические последствия одиночества касаются не только отдельных людей, но и общества в целом – снижается производительность, растут расходы на медицину и так далее.

В заключительной части ВОЗ призывает правительства развивать общественные пространства – такие как парки, библиотеки и кафе, – а также развивать социальную политику, способствующую общению, чаще поддерживать родных и друзей, вступать в клубы и волонтерские организации, а также отложить телефон при встрече с другом или просто поздороваться с соседом.

ВОЗ подчеркивает, что даже такие простые действия помогут снизить масштабы кризиса одиночества.

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