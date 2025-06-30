Отдыхать тоже нужно уметь: советы врача, которые стоит знать

Интересный вопрос "Умеете ли вы отдыхать?" многих ставит в тупик. Как отмечает врач-терапевт Сайёра Мунаварова отдыхать – это наука. Ей надо учиться. По ее словам, кто не умеет хорошо отдыхать, не только живет не слишком качественно, но и работает не в полную силу, сообщает Zakon.kz.

Перезагрузка

Врач подчеркивает, для слаженной работы организму необходимы особые сигнальные молекулы, они же нейромедиаторы – дофамин, серотонин, ацетилхолин, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК).

Для того, чтобы их запас не оскудевал, помимо полноценного питания необходим такой же полноценный отдых.

"Отдых – это абсолютно необходимый гигиенический процесс. Вроде принятия душа и чистки зубов". Сайёра Мунаварова

Что важно

Своевременность . Важно вовремя распознать опустошение своих ресурсов, остановиться и восполнить их. Если опоздать, сделать это будет сложнее. Проблемы со сном, снижение концентрации внимания и работоспособности, участившиеся инфекционные заболевания, а также повышенная раздражительность, головные боли, апатия подсказывают, что наступила пора.

. Важно вовремя распознать опустошение своих ресурсов, остановиться и восполнить их. Если опоздать, сделать это будет сложнее. Проблемы со сном, снижение концентрации внимания и работоспособности, участившиеся инфекционные заболевания, а также повышенная раздражительность, головные боли, апатия подсказывают, что наступила пора. Регулярность и достаточность. Важно не только не пренебрегать ежегодным отпуском и выходными днями, но сделать так, чтобы в течение каждого дня у вас было хоть немного время для отдыха. Считается, что полноценно восстановиться психически во время отпуска можно за 3-4 недели. Недаром лечение в санатории длится именно 21 день.

Важно не только не пренебрегать ежегодным отпуском и выходными днями, но сделать так, чтобы в течение каждого дня у вас было хоть немного время для отдыха. Считается, что полноценно восстановиться психически во время отпуска можно за 3-4 недели. Недаром лечение в санатории длится именно 21 день. Подходящая форма. Самое главное, чтобы каждый день не проходил монотонно, а отдых приносил не только расслабление, но и радость.

Самое главное, чтобы каждый день не проходил монотонно, а отдых приносил не только расслабление, но и радость. Спонтанность. Все, что входит в привычку, может быстро наскучить. А для этого меняйте привычки, создавайте новые, чаще меняйте места отдыха и его наполнение. Ведь отдыхать можно не только в кресле перед телевизором, но и посещая театр, музей, фитнес-зал, гуляя по лесу, ужиная с друзьями в ресторане. А в отпуск не обязательно ехать по путевке в отель, где "все включено" – можно идти в турпоход, подняться в горы. Но, тем не менее, соблюдайте баланс между пассивным и активным времяпровождением, чтобы не устать от отдыха.

Все, что входит в привычку, может быстро наскучить. А для этого меняйте привычки, создавайте новые, чаще меняйте места отдыха и его наполнение. Ведь отдыхать можно не только в кресле перед телевизором, но и посещая театр, музей, фитнес-зал, гуляя по лесу, ужиная с друзьями в ресторане. А в отпуск не обязательно ехать по путевке в отель, где "все включено" – можно идти в турпоход, подняться в горы. Но, тем не менее, соблюдайте баланс между пассивным и активным времяпровождением, чтобы не устать от отдыха. Безопасность. Лучшим выбором будет смена деятельности, пребывание на природе, ограничение или исключение негативного информационного шума (ТВ, компьютер, гаджеты) и т. д.

Специалист также в разговоре с "АиФ" отмечает, что единого "рецепта" отдыха не существует.

"У всех он разный, но есть основные базовые моменты, благодаря которым и можно создать свой личный оазис отдохновения. Отдыхайте так, как вам нравится, и в том ритме, какой вам комфортен, и, конечно, с теми, кто вам приятен". Сайёра Мунаварова

Ранее мы уже рассказывали, что большинство людей уже давно отошли от книг и печатных изданий, предпочитая гаджеты. Будь то компьютер, телефон или планшет. Офтальмолог Наталья Шмырева пояснила, действительно ли опасны телефоны для зрения.