Цена алкоголя: ВОЗ назвала масштабы смертности от травм и насилия в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала тревожную статистику – в Европейском регионе каждая третья смерть, вызванная насилием или травмами, связана с употреблением алкогольных напитков, сообщает Zakon.kz.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ "Травмы, связанные с алкоголем, в Европейском регионе ВОЗ: обзор основных выводов на основе данных 2019 года", употребление алкоголя в регионе ежегодно приводит к гибели около 800 тыс. человек.

"Алкоголь – это токсичное вещество, которое не только вызывает семь видов рака и другие неинфекционные заболевания, но и ухудшает способность к рассудительности и самоконтролю, замедляет реакцию, снижает координацию и способствует рискованному поведению", – напомнила региональный советник ВОЗ/Европа по вопросам алкоголя, наркотиков и здоровья заключенных Карина Феррейра-Борхеш.

