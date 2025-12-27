#Казахстан в сравнении
Мир

Цена алкоголя: ВОЗ назвала масштабы смертности от травм и насилия в Европе

ВОЗ назвала масштабы смертности от травм и насилия в Европе, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 09:17 Фото: pixabay
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала тревожную статистику – в Европейском регионе каждая третья смерть, вызванная насилием или травмами, связана с употреблением алкогольных напитков, сообщает Zakon.kz.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ "Травмы, связанные с алкоголем, в Европейском регионе ВОЗ: обзор основных выводов на основе данных 2019 года", употребление алкоголя в регионе ежегодно приводит к гибели около 800 тыс. человек.

"Алкоголь – это токсичное вещество, которое не только вызывает семь видов рака и другие неинфекционные заболевания, но и ухудшает способность к рассудительности и самоконтролю, замедляет реакцию, снижает координацию и способствует рискованному поведению", – напомнила региональный советник ВОЗ/Европа по вопросам алкоголя, наркотиков и здоровья заключенных Карина Феррейра-Борхеш.

Ранее врач дала советы, как провести новогодний корпоратив весело и без последствий.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
