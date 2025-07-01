Новый тренд: зачем мужчины ломают себе ноги

В мировой медицине популярность набирает процедура "Франкенштейна" или удлинение конечностей, во время которой кости рук или ног постепенно удлиняют в течение нескольких месяцев, сообщает Zakon.kz.

По данным Международного центра удлинения конечностей, операция включает в себя перелом бедренной и/или большеберцовой кости, установку стержней и их поворот на 1 миллиметр в день по мере заполнения промежутка новой костью, пишет New York Post (NYP).

Операция может добавить до 15,5 см в росте, хотя большинство пациентов прибавляют 8 см, что является рекомендуемым удлинением.

Так как это считается косметической операцией, медицинская страховка обычно ее не покрывает, за исключением редких случаев, поэтому она обойдется в круглую сумму.

По словам доктора остеопатии и магистра общественного здравоохранения Шахаба Махбубиана, в США двустороннее удлинение бедренной кости иногда может стоить более 120 000 долларов, а комбинированное удлинение большеберцовой кости и бедренной кости у некоторых поставщиков услуг может обойтись более чем в 250 000 долларов США. Кто-то едет за длинными ногами в Турцию, там подешевле.

Основатель Центра коррекции роста Института ортопедии и позвоночника Пейли в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, Дрор Пейли рассказал, что большинство его операций направлено на исправление физических недостатков, но в среднем он проводит около 100 операций в год пациентам, которые просто хотят стать выше.

"Для нас очень странно лечить пациентов по косметическим причинам", – сказал при этом Пейли.

А сами пациенты утверждают, что идут на такие процедуры из-за того, что "низкорослых мужчин не уважают", "трудно найти работу", "едва повышают в должности" и из-за желания завести отношения.

"Всю свою жизнь я боролся с тем, что меня считали маленьким человеком, и что бы я ни делал, чтобы это изменить, я всегда чувствовал себя одинаково. В 2023 году я потратил 81 000 долларов на увеличение ног, чтобы стать ростом 182 см. Удлинение конечностей дало мне возможность изменить свою жизнь", – поделился с изданием Динзелл Сигерс.

Первоначальное восстановление в больнице после процедуры занимает около трех дней, полное восстановление занимает несколько месяцев. Но у этой процедуры могут быть побочные эффекты: инфекции, рубцы и повреждение нервов.

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