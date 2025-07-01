Российский врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Дмитрий Зубков перечислил "золотые" правила, как поддерживать здоровье позвоночника, сообщает Zakon.kz.

В беседе с kp.ru 1 июля 2025 года медик отметил, что боли в спине – одна из самых частых жалоб у людей любого возраста, однако помочь себе можно без лекарств.

"Сидячая работа – это всегда неправильная нагрузка на позвоночник. Если хотите хоть как-то облегчить свою участь, нужно сидеть на мягком. Подушки защищают спину – снижают осевую нагрузку, которую постоянно испытывает позвоночник", – сказал Дмитрий Зубков.

По его словам, сильно нагружает позвоночник и лишний вес – это одна из причин постоянных болей. Кроме того, важно не наклоняться за тяжестями, а носить их правильно.

"Главная задача – чтобы во время сна у вас был прямой позвоночный столб. Для этого обычно требуется подушка высотой порядка 10-15 см. Матрас лучше всего жесткий или средней жесткости. На мягком позвоночник будет прогибаться дугой", – подчеркнул Дмитрий Зубков.

Также важно носить удобную обувь, особенно при плоскостопии, и ни в коем случае не бегать в обуви на тонкой подошве.

Это травмирует стопы и провоцирует боли, которые "отдают" в спину.

По словам медика, движение, лечебная физкультура и полноценный отдых – лучшие друзья вашего позвоночника.

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