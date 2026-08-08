Казахстанки запустили смешной тренд с порванной одеждой своих половинок

В Сети набирает популярность видео с пранком над половинками, сообщает Zakon.kz.

В Казнете вирусится видео, в которых девушки устраивают розыгрыш над мужьями. Они фотографируют их. Затем обрабатывают фото с помощью ИИ, прося создать на одежде дырку. Результат высылают половинкам. А далее самое смешное: реакция записывается на видео.

Такое видео павлодарки по имени Гульмира набрало 111 тыс. лайков. Она сняла его на торжестве. Мужчина, увидев фото с большой дырой на футболке, просит знакомую посмотреть на это. А далее понимают, что это шутка, – начинают вместе смеяться.

Не менее забавное видео получилось и у жительницы Атырау. Гульзат Рыскали разыграла любимого человека, пока он ждал еду. Парень, взглянув на фото с порванными штанами, растерялся и тут же прикрыл футболкой. Он, не дожидаясь заказа, поспешил сесть в машину. Данную реакцию лайкнули 375 тыс. пользователей.

Аналогичный пранк попробовала казахстанка Айжамал Мунайбай. Пока ее муж стоял на кассе, она провернуло дело и выслала фото с порванными штанами. Молодой человек сразу прикрылся портфелем и смущенно поспешил сесть за стол.

А вот реакция комментаторов за столь смелый эксперимент прилетает со всего мира и все разделяют юмор:

Остановите мой смех.

А что было после этого? Требуем продолжения.

И стыд испытали, и позор, а потом укатятся от смеха и неловкости, наверное.

В соцсетях набирает популярность необычный флешмоб, который ломает привычные правила идеального контента. Компании по всему миру начали публиковать размытые селфи, случайные кадры и снимки, будто их по ошибке сделал ребенок.