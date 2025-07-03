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Мир

Трамп сделал "скидку" на тариф одной из стран Азии

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 05:45 Фото: flickr/Gage Skidmore
2 июля президент США Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Вьетнамом, в соответствии с которым страна столкнется с тарифом не менее 20 процентов и откроет свой рынок для товаров из США, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, соглашение заключено менее чем за неделю до установленного Трампом крайнего срока 9 июля, когда вступят в силу более высокие пошлины для торговых партнеров США.

Акции компаний по производству одежды и спортивного инвентаря, которые имеют большое присутствие во Вьетнаме, выросли на фоне этих новостей, но затем резко упали после того, как президент обнародовал подробности, включая сохранение пошлин, которые оказались выше ожидаемых.

Если условия соглашения будут подтверждены, цены на обувь и одежду, экспортируемую Вьетнамом в США, значительно возрастут, но Ханой избежит угрозы более жесткого 46-процентного тарифа, которым Трамп угрожал в апреле.

"Для меня большая честь объявить, что я только что заключил торговое соглашение с Социалистической Республикой Вьетнам после разговора с То Ламом, глубокоуважаемым генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама", – написал Трамп на своей платформе Truth Social.

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Аксинья Титова
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