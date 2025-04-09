Трамп повысил тарифы для Китая до 125% и объявил 90-дневную паузу для других стран

Президент США Дональд Трамп 9 апреля объявил о резком повышении тарифов на товары из Китая до 125%, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении американского лидера в соцсети Truth Social.





"В связи с неуважением, которое Китай демонстрирует к мировым рынкам, я объявляю о немедленном повышении тарифа, взимаемого Соединенными Штатами с Китая, до 125%", – говорится в заявлении президента.

При этом Трамп выразил надежду, что "Китай вскоре осознает, что времена, когда можно было безнаказанно обирать США и другие страны, закончились".

В то же время президент США отметил, что более 75 стран ведут переговоры с представителями американских властей, включая Министерство торговли, Министерство финансов и офис Торгового представителя США (USTR), по вопросам торговли и валютных манипуляций. В связи с этим Трамп объявил о введении 90-дневного моратория и существенного снижения взаимных тарифов до 10% на указанный период.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в ответ ударил пошлинами по импорту из США.

