Мир

Трамп сделал резкое заявление о будущей сделке с Ираном

Трамп сделал резкое заявление о будущей сделке с Ираном, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 01:15
Президент США Дональд Трамп заявил, что придерживается принципа заключения только "выгодных и правильных" соглашений, подчеркнув, что не допускает неудачных сделок, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети Truth Social он связал свои слова с обсуждением будущего соглашения с Ираном.


"Если я заключу сделку с Ираном, это будет хорошая и правильная сделка, не такая, как сделка Обамы, которая дала Ирану огромные суммы наличных и открытый, прямой путь к созданию ядерного оружия. Наша сделка – полная противоположность, но ее никто не видел и никто не знает, в чем она заключается. Она даже еще полностью не согласована. Так что не слушайте неудачников, которые критикуют то, о чем они ничего не знают. В отличие от тех, кто был до меня и должен был решить эту проблему много лет назад, я не заключаю плохих сделок!" – написал политик.

Ранее Трамп заявил о "почти достигнутом" соглашении с Ираном и открытии Ормузского пролива.

Елена Беляева
Елена Беляева
