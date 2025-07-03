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Мир

В Японии открыли первую клинику, которая лечит "смартфонную деменцию"

смартфонную деменцию впервые решили лечить в японской клинике, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 19:06 Фото: pixabay
"Смартфонную деменцию" решили лечить в Японии в специализированной клинике. Врачи стали пионерами лечения в этой области и предлагают как очные, так и дистанционные консультации для пациентов по всей стране, сообщает Zakon.kz.

Проблема, отмечает издание Sora News, связана с негативным влиянием чрезмерного использования смартфонов и цифровых технологий на когнитивные способности человека.

В клинике отметили, что такое состояние может затрагивать людей любого возраста, но особенно распространено среди активных пользователей гаджетов. Лечение зависит от индивидуальных привычек пациента и состояния его психического здоровья. Оно может включать изменение образа жизни, рекомендации по режиму использования гаджетов, а при необходимости – медикаментозную поддержку.

Медики также призвали не забывать и о профилактике, которую они считают лучшим средством борьбы со "смартфонной деменцией". Эксперты советуют регулярно делать перерывы в использовании устройств, уделять время живому общению, занятиям хобби и наблюдению за окружающим миром.

"Смартфонная деменция" – состояние, при котором избыточное время, проведенное в интернете и социальных сетях, приводит к ухудшению памяти и внимания. Люди начинают забывать важные детали: например, время записи к врачу, имена знакомых или даже зачем они вошли в комнату.

Ранее сообщалось, что ученые вычислили, какие физические параметры делают мужчин самыми привлекательными для женщин.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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