Клинику для не желающих ходить на работу открыли в Китае

В провинции Хэбэй на севере Китая работает необычная медицинская служба – "Клиника по лечению нежелания ходить на работу". Ее цель – бороться с тревогой и депрессией, связанными с работой, сообщает Zakon.kz.

Два месяца назад Больница интегрированной традиционной китайской и западной медицины запустила специальную амбулаторную службу. Идея ее создать возникла у родителей, которые раньше водили своих детей в "Клинику по преодолению нежелания ходить в школу", целью которой было помочь китайским родителям справиться с пренебрежением своих детей к школе путем лечения академического стресса и эмоциональных проблем, пишет South China Morning Post.

"Раньше, когда дети приходили в клинику "Не люблю ходить в школу", некоторые родители спрашивали, есть ли аналогичная услуга для взрослых, которые не хотят ходить на работу", – рассказал директор отделения сна и психологии больницы и глава клиники Юэ Лиминь.

В клинике помогают людям, которые борются с усталостью, истощением, эмоциональной нестабильностью или испытывают общее ощущение бессмысленности своей работы.

"Но если мы обозначим это как тревогу или депрессию, некоторые пациенты могут почувствовать себя стигматизированными", – сказал Юэ.

По его словам, эти поверхностные симптомы часто обусловлены сложными психологическими или социальными факторами.

"Наша задача как специалистов – выявить причину, провести систематическую оценку и диагностику, а затем обеспечить лечение и поддержку", – добавил Юэ.

Процесс диагностики включает в себя интервью для оценки общего эмоционального состояния пациентов и физическое обследование для исключения органических заболеваний, таких как гипертиреоз.

Затем больница разрабатывает индивидуальный план лечения для каждого пациента.

Клиника привлекла внимание всей страны, но фактическое число пациентов пока невелико.

Объявление о работе клиники вызвало юмористическую дискуссию в социальных сетях Китая:

Тот, кто придумал создать эту клинику, – гений!

Заходишь и не видишь врачей, потому что они тоже не хотят идти на работу.

Зачем вы вообще пошли в эту клинику? Неужели вы рассчитываете внезапно полюбить работу после визита?

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