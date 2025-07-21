Клинику для не желающих ходить на работу открыли в Китае
Два месяца назад Больница интегрированной традиционной китайской и западной медицины запустила специальную амбулаторную службу. Идея ее создать возникла у родителей, которые раньше водили своих детей в "Клинику по преодолению нежелания ходить в школу", целью которой было помочь китайским родителям справиться с пренебрежением своих детей к школе путем лечения академического стресса и эмоциональных проблем, пишет South China Morning Post.
"Раньше, когда дети приходили в клинику "Не люблю ходить в школу", некоторые родители спрашивали, есть ли аналогичная услуга для взрослых, которые не хотят ходить на работу", – рассказал директор отделения сна и психологии больницы и глава клиники Юэ Лиминь.
В клинике помогают людям, которые борются с усталостью, истощением, эмоциональной нестабильностью или испытывают общее ощущение бессмысленности своей работы.
"Но если мы обозначим это как тревогу или депрессию, некоторые пациенты могут почувствовать себя стигматизированными", – сказал Юэ.
По его словам, эти поверхностные симптомы часто обусловлены сложными психологическими или социальными факторами.
"Наша задача как специалистов – выявить причину, провести систематическую оценку и диагностику, а затем обеспечить лечение и поддержку", – добавил Юэ.
Процесс диагностики включает в себя интервью для оценки общего эмоционального состояния пациентов и физическое обследование для исключения органических заболеваний, таких как гипертиреоз.
Затем больница разрабатывает индивидуальный план лечения для каждого пациента.
Клиника привлекла внимание всей страны, но фактическое число пациентов пока невелико.
Объявление о работе клиники вызвало юмористическую дискуссию в социальных сетях Китая:
- Тот, кто придумал создать эту клинику, – гений!
- Заходишь и не видишь врачей, потому что они тоже не хотят идти на работу.
- Зачем вы вообще пошли в эту клинику? Неужели вы рассчитываете внезапно полюбить работу после визита?
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