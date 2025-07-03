Какие физические параметры делают мужчин самыми привлекательными для женщин

Специалисты из Китая, Литвы и Великобритании провели исследование, в котором поучаствовали 283 добровольца, и вычислили, какие физические параметры делают мужчин наиболее привлекательными с эволюционной и физиологической точек зрения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Evolution and Human Behavior, участники оценивали 15 изображений мужского тела, полученных с помощью DEXA-сканирования. Изображения варьировались по индексу массы тела (BMI), проценту жира и соотношению плеч к талии. Женщинам нужно было выстроить снимки от самого привлекательного до отталкивающего. В итоговых оценках мужчины с BMI от 23 до 27 и уровнем жира в организме около 13-14% оказались на пике привлекательности. Соотношение плеч к талии также играло роль, но менее выраженную.

Ученые сделали вывод, что наибольшую симпатию вызывали не мускулистые или чрезмерно худощавые фигуры, а тела с умеренным или слегка повышенным уровнем жира. Исследователи подчеркивают, что такой уровень жировой массы у мужчин соответствует минимальному риску преждевременной смертности и оптимальной репродуктивной функции, что делает его эволюционно выгодным.

По схожей схеме эксперты опросили и мужчин. Любопытно, что оба пола выбрали одни и те же типы телосложения как наиболее привлекательные.

Авторы эксперимента считают, что именно уровень жира, а не форма тела как таковая, является ключевым фактором в восприятии мужской физической привлекательности. Это контрастирует с женскими телами, где идеалы зачастую значительно отклоняются от физиологической нормы.

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