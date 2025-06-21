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Мир

В Чехии семья открыла стоматологическую клинику и лечила людей с помощью интернета

лечение зубов, стоматология, , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 11:21 Фото: pixabay
В Чехии полиция раскрыла подпольную семейную стоматологическую клинику. Пациентов они лечили с помощью видео из интернета, сообщает Zakon.kz.

По информации Associated Press, семья из трех человек – 50-летняя медсестра, ее 44-летний муж и их 22-летний сын – открыла практику и два года принимала пациентов в собственном доме без лицензии на оказание медицинских услуг.

"Сын удалял и лечил зубы при помощи инструкций из интернета, в то время как его мать ассистировала, а отец изготавливал протезы", – говорится в публикации.

За все время работы мошенники заработали четыре миллиона чешских крон (более 16 миллионов тенге), прежде чем их арестовали. Поводом для расследования стало обращение одного из пациентов к настоящему стоматологу.

Все трое признали вину по статьям о незаконном предпринимательстве, нанесении физического ущерба и производстве наркотических веществ. Им грозит до восьми лет тюрьмы. Полиция отмечает, что десятки людей стали жертвами семейной преступной группы.

Ранее в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции рассказали, что делать казахстанцам, которые оказались недовольны оказанными стоматологическими услугами.

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Андрей Дюсупов
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