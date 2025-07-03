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Мир

Владимир Путин и Дональд Трамп вновь обсудили прекращение военных действий в Украине

Путин и Трамп вновь обсудили прекращение военных действий в Украине, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 23:45 Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп почти час проговорили по телефону, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Ниже представлены выдержки из беседы политиков:

  • Трамп говорил о скорейшем прекращении военных действий. Путин ответил, что продолжается поиск политического переговорного решения конфликта.
"Россия будет добиваться поставленных целей и не отступится от них", процитировал Путина Ушаков.
  • Переговоры в Стамбуле останутся двусторонними между Россией и Украиной, но конкретная дата третьего раунда переговоров в Стамбуле не называлась.
  • Также Путин и Трамп затронули тему развития событий в Сирии, ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом.
  • Кроме того, президенты обсудили ряд перспективных совместных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса.
  • Личную встречу Путин и Трамп не обсуждали.
"В целом разговор, как всегда между этими двумя лидерами, шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным. Президенты, естественно, продолжат свое общение. Такая договоренность имеется", – сообщил Ушаков.

Ранее в Госдепе США прокомментировали остановку поставок оружия Украине.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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