Во Франции похитили и пытали владельца узбекского банка

По информации издания Le Monde, инцидент произошел в Париже еще 23 июня, но известно об этом стало только теперь.

Иностранные СМИ пишут, что финансист прибыл в страну для переговоров с французскими партнерами и оформления сделки по покупке недвижимости. В тот же день он познакомился с молодой женщиной, которая представилась сотрудницей салона красоты из Турции, и оставил ей свой номер телефона. На следующий день после настойчивых сообщений Олимов согласился встретиться с ней возле отеля. В итоге он оказался похищен.

Уточняется, что отпустили Олимова через два дня, 25 июня, после того, как за него заплатили выкуп. Французские журналисты утверждают, что банкира избивали, а также ему угрожали убийством – на теле владельца Anorbank врачи обнаружили многочисленные синяки и ушибы.

On July 1, French police arrested one suspect—a Turkish national. Olimov has since returned to Tashkent and, according to his representative, has increased his personal security. pic.twitter.com/4cfnUvwynu