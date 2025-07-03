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Мир

Во Франции похитили и пытали владельца узбекского банка

во Франции похитили и пытали владельца узбекского банка, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 00:41 Фото: pixabay
Во Франции похитили 48-летнего владельца узбекского банка Anorbank Кахрамонжона Олимова, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Le Monde, инцидент произошел в Париже еще 23 июня, но известно об этом стало только теперь.

Иностранные СМИ пишут, что финансист прибыл в страну для переговоров с французскими партнерами и оформления сделки по покупке недвижимости. В тот же день он познакомился с молодой женщиной, которая представилась сотрудницей салона красоты из Турции, и оставил ей свой номер телефона. На следующий день после настойчивых сообщений Олимов согласился встретиться с ней возле отеля. В итоге он оказался похищен.

Уточняется, что отпустили Олимова через два дня, 25 июня, после того, как за него заплатили выкуп. Французские журналисты утверждают, что банкира избивали, а также ему угрожали убийством – на теле владельца Anorbank врачи обнаружили многочисленные синяки и ушибы.

"Для него это было не очень приятно, но, по крайней мере, это закончилось", – сказал его личный секретарь.

Ранее казахстанка заявила о похищении и насильственной госпитализации.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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