Во Франции похитили и пытали владельца узбекского банка

Во Франции похитили 48-летнего владельца узбекского банка Anorbank Кахрамонжона Олимова, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Le Monde, инцидент произошел в Париже еще 23 июня, но известно об этом стало только теперь.

Иностранные СМИ пишут, что финансист прибыл в страну для переговоров с французскими партнерами и оформления сделки по покупке недвижимости. В тот же день он познакомился с молодой женщиной, которая представилась сотрудницей салона красоты из Турции, и оставил ей свой номер телефона. На следующий день после настойчивых сообщений Олимов согласился встретиться с ней возле отеля. В итоге он оказался похищен.

Уточняется, что отпустили Олимова через два дня, 25 июня, после того, как за него заплатили выкуп. Французские журналисты утверждают, что банкира избивали, а также ему угрожали убийством – на теле владельца Anorbank врачи обнаружили многочисленные синяки и ушибы.

"Для него это было не очень приятно, но, по крайней мере, это закончилось", – сказал его личный секретарь.

On July 1, French police arrested one suspect—a Turkish national. Olimov has since returned to Tashkent and, according to his representative, has increased his personal security. pic.twitter.com/4cfnUvwynu — Fergana International News Agency (@Fergananews) July 3, 2025

Ранее казахстанка заявила о похищении и насильственной госпитализации.