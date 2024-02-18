Во Франции женщина подожгла банк из-за нехватки денег

Жительница Франции подожгла отделение банка Societe Generale в городе Нантер после того, как ей отказали в снятии наличных из-за нехватки средств на счете, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Actu17, сотрудник банка не смог предоставить ей нужную сумму, что вызвало недовольство женщины. В ответ она достала бутылку с зажигательной смесью, подпалила ее и бросила внутрь помещения.



После того, как огонь начал распространяться, посетители в панике бежали из банка, в то время как преступница осталась на месте происшествия, позируя на фоне горящего здания. Несмотря на происходящее, она не пыталась скрыться от полиции.

После ареста у нее заподозрили наличие психического расстройства.

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