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Во Франции женщина подожгла банк из-за нехватки денег

Во Франции женщина подожгла банк из-за нехватки денег Фото: pixabay
Жительница Франции подожгла отделение банка Societe Generale в городе Нантер после того, как ей отказали в снятии наличных из-за нехватки средств на счете, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Actu17, сотрудник банка не смог предоставить ей нужную сумму, что вызвало недовольство женщины. В ответ она достала бутылку с зажигательной смесью, подпалила ее и бросила внутрь помещения.

После того, как огонь начал распространяться, посетители в панике бежали из банка, в то время как преступница осталась на месте происшествия, позируя на фоне горящего здания. Несмотря на происходящее, она не пыталась скрыться от полиции.

После ареста у нее заподозрили наличие психического расстройства.

Ранее сообщалось, что в Перу женщина отрезала своему партнеру пенис из-за подозрений в измене.

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