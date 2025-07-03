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Мир

Сирия официально представила обновленный герб

в Сирии появился новый герб, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 01:13 Фото: wikipedia/герб Сирии с 1980 по 2024 гг
В ходе торжественных мероприятий в Дамаске представили новый герб, который правительство Сирии решило видоизменить, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Al-Ikhbaria, теперь новый государственный символ представляет собой изображение орла с распростертыми крыльями и тремя звездами над головой.

Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа заявил, что видоизмененный орел "отражает переход сирийского народа на новый этап его истории, а также олицетворяет собой присущие сирийцам силу и решимость".

До сегодняшнего дня герб Сирии представлял из себя орла со щитом на груди, на котором располагались две звезды. В лапах птица держала ленту с надписью "Сирийская Арабская Республика".

Отметим, что месяц назад в Казахстане отметили День государственных символов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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