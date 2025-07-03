Сирия официально представила обновленный герб

В ходе торжественных мероприятий в Дамаске представили новый герб, который правительство Сирии решило видоизменить, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Al-Ikhbaria, теперь новый государственный символ представляет собой изображение орла с распростертыми крыльями и тремя звездами над головой.

Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа заявил, что видоизмененный орел "отражает переход сирийского народа на новый этап его истории, а также олицетворяет собой присущие сирийцам силу и решимость".

До сегодняшнего дня герб Сирии представлял из себя орла со щитом на груди, на котором располагались две звезды. В лапах птица держала ленту с надписью "Сирийская Арабская Республика".

Отметим, что месяц назад в Казахстане отметили День государственных символов.