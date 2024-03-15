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Президент предложил рассмотреть вопрос обновления герба страны

Новый герб, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 15:56 Фото: Zakon.kz
На заседании Национального курултая 15 марта глава государства высказал идею обновить герб Казахстана, сообщает Zakon.kz.
"Зримым воплощением нашей национальной идентичности являются государственные символы. В прошлом году я говорил о необходимости систематизации и приведения к единому стандарту символики наших городов и областей. Они должны не только отражать региональную специфику, но и органично сочетать в себе ключевые элементы образа страны. Сейчас в этом направлении ведется конкретная работа", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом он отметил, что во время обсуждений ряд экспертов и общественных активистов высказывались о необходимости модернизации всей системы государственной символики.

"Считаю, что наш небесно-голубой флаг стилистически безупречен и, главное, наглядно отражает уникальность и идеалы нашей страны. То же самое относится и к Государственному гимну, который емко вобрал в себя ценности и дух нашего народа. Благодаря различным достижениям соотечественников его мелодия звучит во всем мире. Стало доброй традицией в кругу родных и близких встречать Новый год под волнующие звуки гимна. Иначе говоря, слова и музыка гимна находят мощный отклик в сердцах наших граждан", – отметил Токаев.

В отношении же Государственного герба он сказал, что целесообразно "принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи".


"В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана", – резюмировал глава государства.

Ранее президент высказался о том, откажется ли Казахстан от празднования Нового года.

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